Dal 2022 tutti i piloti avranno la helmet camera!

Per migliorare lo spettacolo in TV dal prossimo anno tutti i piloti con casco fornito dalla Bell regaleranno immagini suggestive grazie alle helmet camera

La Formula 1 sta lavorando per migliorare lo spettacolo sia in pista, con l’introduzione dei nuovi regolamenti, sia a casa introducendo immagini suggestive grazie ad inediti onboard.

A tal proposito Racing Force Group ha firmato con Formula 1 un accordo per la fornitura di helmet camera, le piccole telecamere da inserire all’interno del casco dei piloti, utili a fornire immagine suggestive negli onboard. L’obiettivo è quello di mostrare ai telespettatori la vera visuale dei piloti durante il giro catturando anche i movimenti della testa nelle curve.

La Driver’s Eye™ è la microcamera omologata dalla FIA (8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all’altezza degli occhi sull’imbottitura protettiva all’interno del casco. La tecnologia sarà disponibile nel corso della stagione 2022 per tutti piloti che utilizzano caschi della Bell. La nuova microcamera potrà dare al pubblico la sensazione reale di essere proprio dietro il volante.

TECNOLOGIA FORNITA DA BELL

Bell Helmets è il marchio leader mondiale nella produzione di protezioni per la testa all’avanguardia. Esse sono progettate per piloti professionisti e dilettanti che competono nello sport delle corse automobilistiche. E’ da anni ormai che il nome Bell è sinonimo di sicurezza, innovazione, performance ed eccellenza ingegneristica. Tutt’ora in Formula 1 sono in tanti ad utilizzare i loro caschi.

La microcamera, omologata dalla FIA, è stata largamente utilizzata in Formula E nell’e-Prix di Santiago nel gennaio 2020 e anche in Formula 1, nel corso del Gran Premio di Spa, quando a montarla è stato Fernando Alonso. Ad Abu Dhabi invece oltre allo spagnolo la Driver’s Eye è stata montata da Charles Leclerc. In un weekend già di per se mozzafiato per la conclusione del duello iridato tra Hamilton e Verstappen gli onboard non potevano non essere all’altezza.