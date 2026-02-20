Critiche al nuovo regolamento e la risposta di Domenicali

Critiche al nuovo regolamento

Domenicali, CEO della Formula 1, è già al centro delle critiche ancora prima che il Gran Premio prenda il via: diversi team e piloti contestano il nuovo regolamento e soprattutto le dinamiche legate alla gestione dell’energia.

Andrea Stella, team principal di McLaren, infatti, ha espresso preoccupazione riguardo al fatto che le monoposto nelle ultime posizioni non abbiano tempo sufficiente per mandare in pressione il turbo. Questo potrebbe causare stalli, partenze lente o tamponamenti a catena.

Verstappen ha definito le monoposto una “Formula E sotto steroidi”. Una posizione che, secondo l’olandese, sarebbe condivisa da molti colleghi, anche se non dichiarata apertamente. Un paragone che non è stato smentito da Alonso. Lo spagnolo ha spiegato che, per non sprecare energia, in curva si può arrivare a perdere anche 50 km/h rispetto al passato.

La risposta di Domenicali

Domenicali ha commentato così le diverse critiche fatte al regolamento: “Non provo ansia, dobbiamo mantenere la calma. Come sempre, quando succede qualcosa con i nuovi regolamenti c’è sempre il dubbio che tutto sia sbagliato”.

“Posso davvero assicurarvi che nella Commissione F1 c’è stata una discussione aperta. Sono state messe sul tavolo possibili soluzioni per affrontare il problema della mancanza di energia. Ci sarà una riunione prima dell’inizio della stagione per evitare reazioni eccessive. Abbiamo appena iniziato un nuovo percorso, quindi è per questo che dobbiamo mantenere la calma”.

“Se c’è qualcosa di utile e che può essere implementato immediatamente, ho visto un approccio molto aperto da parte della FIA e dei team. Entrambi hanno mostrato lo stesso approccio per risolvere alla fine questo tipo di problemi che sono sul tavolo per essere risolti e sistemati”.

“In ogni caso, se qualcosa non va come vorremmo, penso che la credibilità dello sport risieda nella capacità di intervenire. Possiamo sederci a un tavolo con le persone responsabili, i tecnici e la FIA, per trovare delle soluzioni”.

Domenicali ci ha tenuto poi a tranquillizzare i tifosi dicendo: “Voglio rassicurare i tifosi che questo è uno spettacolo incredibile. Ero poco fa a bordo pista, osservando tutto con gli occhi di un appassionato, e non ho notato alcuna differenza in termini di velocità o rumore”.