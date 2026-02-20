Russell: “Se sbagliamo le partenze, il ritmo non servirà a nulla”

Russell avverte: il potenziale della W17 potrebbe non essere sufficiente se il team non risolverà i problemi legati alle partenze

Russell ha descritto le difficoltà al via delle nuove vetture, sottolineando come le partenze lente o inefficaci possano vanificare anche il miglior ritmo gara. Nel corso delle sessioni di test in Bahrain, la FIA ha introdotto una procedura modificata per cercare di rendere più sicure e affidabili le partenze delle vetture 2026. Tuttavia, nonostante il tempo extra per preparare la vettura, la Mercedes ha faticato a ottenere buone partenze.

Russell, coinvolto in diverse simulazioni di partenza, ha ammesso di aver perso più posizioni nelle fasi iniziali di quanto normalmente accada. In un caso è stato superato da Lewis Hamilton e da altri avversari già prima della Curva 1. Tanto che lo stesso il pilota inglese ha dichiarato: “Per vincere una gara, bisogna anche sapersi staccare bene. Al momento, le miei due partenze qui sono peggiori della mia peggior partenza in Formula 1”.

Perché le partenze sono più difficili nel 2026

Tutti i team stanno affrontando una nuova era tecnica. Con la rimozione del MGU-H , le monoposto hanno visto cambiare il modo in cui si gestisce la risposta del motore alla partenza. Il risultato è una maggiore variabilità tra partenze efficaci e partenze problematiche, rendendo più difficile trovare la combinazione ideale tra elettronica, gestione della frizione e trazione in uscita. I piloti della scuderia di Brackley non hanno nascosto le difficoltà, la squadra sta “inciampando” su questo aspetto della performance della W17.

La competitività complessiva potrebbe esserne condizionata, indipendentemente dal ritmo cronometrico mostrato nei test. Allo stesso tempo, altri piloti equipaggiata con motore Ferrari, hanno mostrato un approccio più consistente nelle partenze, sottolineando come questa fase sia uno dei nuovi fattori chiave nel 2026. Questo rende la preparazione verso il primo GP un momento cruciale, con Mercedes chiamata a correggere il tiro per non farsi superare in classifica già nelle prime fasi della stagione.

Cecoro Cipriano