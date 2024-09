Crash test con sorpresa: le auto europee non sono più così sicure come un tempo | Ecco i dati EuroNCAP

Una sorpresa al crash test, le automobili europee sembrano non essere più quelle di una volta. Ecco i dati che ci sarebbero pervenuti.

La sicurezza in strada dovrebbe essere sempre al primo posto. Questo è il motivo per cui si è provveduto a modificare il codice della strada, ma è anche lo stesso motivo per cui le case automobilistiche lavorano in maniera costante nella costruzione di automobili che siano sufficientemente sicure.

Nonostante si creda che la sicurezza sia l’ultimo degli elementi presi in considerazione nel momento in cui si sceglie una vettura, la realtà è che sono moltissimi gli automobilisti che leggono costantemente, anche solo per curiosità, gli effetti dei crash test.

Proprio di recente Euro NCAP ha provveduto alla pubblicazione della nuova serie di risultati che si sono ottenuti grazie al crash test. Numerosi i modelli che sono stati posti ai test e sembra che i risultati siano veramente in grado di innovare il mercato.

Segnale che le case automobilistiche, in effetti, sono in grado di creare delle automobili che siano altamente sicure. I modelli presi in considerazione sono veramente molto numerosi, i numeri parlano chiaro ed è il momento di conoscerli.

I crash test sono la vera prova del nove

I crash test sono gli unici test che permettono realmente di valutare la sicurezza di ogni vettura. Le case automobilistiche lavorano duramente affinché le loro vetture possano ottenere un punteggio che sia veramente ottimale. I risultati dei test più recenti sembrano aver meravigliato un po’ tutti.

Le automobili europee che tanto si stanno impegnando per riuscire a battere la concorrenza, sembrano essere rimaste qualche passo indietro. In particolare una delle vetture sottoposte ai test, sembra non aver risposto come avrebbe dovuto. Cerchiamo allora di comprendere il risultato che viene ottenuto.

Chi lo avrebbe mai detto….

Tra le auto che sono riuscite ad ottenere un ottimo risulto la Xpeng G6 con 5 stelle è la cinese che spiana la strada a tutte le altre. A seguire l’Audi Q6 e-tron e la Ford Explorer. Entrambe in grado di avere un grade successo.

Renault come sempre, ha duramente lavorato sulla sicurezza e i suoi obiettivi, sembrerebbero essere raggiunti. Infine Jeep, alquanto indietro rispetto agli avversi, sembra non essere interessata alla questione, non userebbe l’impegno necessario, quello che ci si aspetta.