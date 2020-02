Coulthard: “Alonso? Dovrebbe rassegnarsi all’idea di tornare in Formula 1”

Coulthard non vede possibilità in Formula 1 per Fernando Alonso

David Coulthard non le manda a dire e si esprime sul futuro di Fernando Alonso. L’ex Red Bull non vede possibile un ritorno dell’asturiano in Formula 1, dopo che l’ex Ferrari non ha mai chiuso la porta verso una chance di tornarare nel Circus.

“So che vuole tornare, ma non credo che abbia una possibilità” – ha dichiarato Coulthard ad AS.com. “Non credo che Mercedes abbia bisogno di lui o lo voglia, così come non penso che la Ferrari abbia bisogno di lui o lo voglia. Neppure Red Bull credo che abbia bisogno di lui o lo voglia. Dove andrà? Di nuovo alla McLaren? ”

Alonso si è ritirato dalla Formula 1 dopo aver vinto due titoli Mondiali con Renault, nelle stagioni 2005 e 2006. Lo spagnolo, dopo aver cominciato la carriera in Minardi, oltre a correre con la casa francese ha preso parte al campionato con McLaren (nel 2007). Le ultime due esperienze con Ferrari e (di nuovo) in McLaren sono state negative, anche se con risultati e problematiche diverse.

“Per me Alonso è uno dei piloti più talentuosi di sempre in Formula 1. Molto talentuoso come Hamilton, Schumacher o Senna.Tutto ciò che ha guidato è stato di fretta. Ma ognuno ha il suo momento e forse è arrivato per lui” – ha voluto aggiungere Coulthard.

Al pilota asturiano è stato negato di competere alla 500 Miglia di Indianapolis con un team targato Honda, tanto che anche un sedile in Red Bull o Alpha Tauri (vista la motorizzazione) pare impossibile. La caccia alla Tripla Corona dovrà proseguire senza una monoposto spinta da un motore della casa giapponese. Al momento solo Chevrolet sembra poter dare una possibilità al pilota di Oviedo.