Continua la raccolta benefica “Race for the World”

L’obiettivo è raccogliere 100’000 mila dollari entro venerdì 17 aprile. Ne sono stati raccolti 44’000

Nella serata di martedì si è svolto il secondo appuntamento della “Race for the World”, serie di gare virtuali organizzata da Charles Leclerc per raccogliere denaro da devolvere in beneficenza.

Nella prima gara di questo secondo evento, disputata ieri a Spa-Francorchamps, Luca Albon, il fratello di Alex, è partito dalla pole position, ma sono stati Charles Leclerc e Lando Norris a lottare per la vittoria.

Alla fine la vittoria è andata al monegasco, davanti a Lando Norris. Il pilota junior della Renault Christian Lundgaard ha completato il podio.

Nella seconda gara, disputata sul circuito cittadino di Baku, Alex Albon ha dominato, aprendo la strada all’inizio e dominando l’intera gara. Charles è arrivato in seconda posizione e Luca Albon terzo, appena dietro.

Prossimo appuntamento venerdì 17 aprile, con diretta sui canali Twich dei piloti coinvolti e sul canale Sky di 207.