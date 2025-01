Condominio, quel posto auto non è più tuo | Passa la nuova legge: saranno tutti a rotazione

Un approfondimento sulla difficile gestione dei posti auto all’interno dei condomini, spesso fonte di tensioni tra i condomini

La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 13631/2024 ha acceso i riflettori su una questione che da tempo divide i condomini: l’assegnazione dei posti auto. In passato, l’assegnazione dei posti auto era spesso oggetto di accordi informali o di deliberazioni assembleari che prevedevano l’assegnazione esclusiva a singoli condomini. Questa situazione ha generato non poche controversie, poiché favoriva alcuni proprietari a discapito di altri. La nuova interpretazione giurisprudenziale, in linea con quanto stabilito dall’articolo 1102 del Codice Civile, potrebbe portare a significative novità nella gestione dei parcheggi condominiali, introducendo un sistema di rotazione. L’articolo 1102 del Codice Civile, in particolare, stabilisce che ciascun condomino ha diritto di servirsi delle parti comuni dell’edificio, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Questo principio si applica anche ai posti auto condominiali.

La sentenza del Tribunale di Roma: una svolta?

La nuova normativa ha introdotto un principio di fondamentale importanza: l’utilizzo dei posti auto condominiali deve essere a rotazione. Questo significa che tutti i condomini hanno diritto di usufruire di uno spazio per parcheggiare la propria auto, garantendo così l’equità e l’uguaglianza tra tutti i comproprietari. La sentenza del Tribunale di Roma n. 13631/2024 ha ribadito che l’assegnazione esclusiva e a tempo indeterminato di un posto auto può essere considerata illegittima se non è stata decisa all’unanimità dall’assemblea condominiale. In altre parole, se non esiste un regolamento condominiale che stabilisca in modo chiaro e condiviso le modalità di assegnazione dei posti auto, questi dovrebbero essere utilizzati a rotazione da tutti i condomini. L’obiettivo è garantire a tutti i condomini la possibilità di usufruire del parcheggio, evitando situazioni di privilegio per alcuni.

I precedenti

La gestione dei posti auto all’interno dei condomini è sempre stata una questione delicata, spesso fonte di tensioni tra i condomini. La sentenza della Corte di Cassazione n. 9069/2022 ha portato un importante chiarimento sulla questione, affermando un principio fondamentale: i posti auto all’interno di un condominio sono beni comuni e non possono essere assegnati in via esclusiva e definitiva a singoli condomini. Tale assegnazione, infatti, potrebbe portare all’usucapione da parte del singolo condomino, ovvero all’acquisto della proprietà esclusiva del posto auto, in contrasto con la natura comune del bene. La sentenza della Cassazione rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più equa e trasparente dei beni comuni condominiali.