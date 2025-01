I marchi di auto di seconda mano più affidabili del mercato | I meccanici li odiano perché non passano mai in officina

Ecco quali sono i marchi di auto di seconda mano più affidabili per il mercato attuale, che fanno storcere il naso ai meccanici visto che in officina ci vanno il meno possibile.

Se già è un terno al lotto acquistare un’auto nuova, quando si acquista una usata è come buttarsi da un dirupo senza paracadute. Per le prime, si spera solo che non ci siano difetti di fabbrica, ma alla fine se si acquista il nuovo si è sicuri sulla storia dell’auto.

Per le auto di seconda mano invece, non si può mai sapere al 100%, a meno che, voi non facciate una ricerca approfondita prima, cos’è successo con i proprietari precedenti. L’auto ha subito degli incidenti? Presenta dei difetti che sono stati tacconati per poter essere venduta? Queste e molte altre domande assillano la mente dei compratori.

Per questo oggi vogliamo dirvi quali sono i marchi di auto di seconda mano più affidabili sul mercato di oggi, i cui nomi sono odiati dai meccanici perché raramente queste auto vanno in officina per problemi particolari.

In cosa consiste lo studio

Prima di rivelarvi i risultati di questo studio, volevamo descrivervi il procedimento svolto per riuscire a trovare i marchi di auto di seconda mano più affidabili sul mercato. Dunque, il progetto è stato realizzato dalla Consumer Reports, i quali hanno analizzato più di 150.000 veicoli immatricolati tra il 2014 e il 2019.

Lo scopo era quello di verificare chi avesse avuto più problemi in quel lasso di tempo, soprattutto negli ultimi 12 mesi. Hanno analizzato tutto, dai problemi più blandi, come per esempio cigolii dei freni a quelli più gravi che riguardavano il motore, la batteria e così via.

I marchi più affidabili secondo lo studio

Ecco quali sono i marchi di auto di seconda mano più affidabili del mercato, quelli “odiati” dai meccanici, visto che in officina da loro queste auto non ci vanno quasi mai per problemi costosi (in teoria, purtroppo le eccezioni ci sono sempre). Dopo aver analizzato tutti i veicoli descritti nel paragrafo precedente, la Consumer Reports ha rilasciato una classifica dei marchi più affidabili.

Noi vi riportiamo soltanto i primi dieci della classifica, ovviamente se volete conoscerli tutti, vi conviene visionare lo studio completo. Ad ogni modo al decimo posto troviamo la Mercedes (con i modelli Classe C, Classe E, Classe G, Classe M, GLC, GLE, GLK e GLS); al nono posto la Nissan (con i modelli Leaf, la X-Trail e Qashqai); all’ottavo posto la Subaru (con i modelli Crosstrek, Forester, Impreza, Legacy); al settimo posto la BMW (con i modelli Serie 2, Serie 3 e 4, Serie 5, X1, X3 e X5); al sesto posto la Buick; al quinto posto la Honda (con i modelli HR-V e CR-V); al quarto posto l’Acura (con i modelli MDX, RDX e TLX); al terzo posto la Mazda (con i modelli CX-3, CX-5 e MX-5); al secondo posto la Toyota (con i modelli Corolla, la RAV4 o la C-HR) e infine al primo posto troviamo la Lexus (con i modelli ES, UX, NX o RX).