Con questo trucco converti il tuo vecchio diesel euro 2 in un’auto ibrida | Macchina nuova in questione di ore

Il mercato automobilistico attuale sta mettendo a dura prova tutti gli automobilisti italiani ed europei. Sappiamo bene quanto il mercato sia ormai fermo da tempo, sono state tantissime le casa automobilistiche che negli ultimi mesi hanno denunciato una situazione veramente difficile da gestire.

Sembra che gli automobilisti piuttosto che scegliere una nuova automobile, facendo muovere il mercato, decidono di intervenire sulle proprie vetture per farle durare più a lungo possibile. Le auto ibride e quelle elettriche stanno cercando di prendere spazio all’interno di un mercato che però non sembra essere ancora propensa ad accettarle del tutto.

A poco sono vasi gli eco incentivi che permetterebbero a tutti gli automobilisti di acquista una vettura a un costo piuttosto ridotto rispetto a quello che dovrebbe altrimenti pagare. Sembra proprio che servirà ben altro affinché gli italiani possano accettare il cambiamento di buon grado.

La notizia che sta attualmente spopolando sul web e che farebbe felici moltissimi automobilisti è quella della possibilità di trasformare una semplice auto diesel in un’auto ibrida. Proprio quello che in moltissimi sognavano e che permetterebbe di avere automobili con un impatto ambientale di gran lunga minore.

La possibilità di modificare un motore già presente

Il mercato ormai ha compreso che la diffidenza nei confronti delle auto tanto ibride quanto elettriche è molto alta, proprio per questo motivo ci sarebbe bisogno di un’alternativa valida che permetterebbe magari di intervenire sull’auto di cui si è già in possesso, evitando di spendere un patrimonio per poter acquistare una nuova vettura. Considerando che non tutti hanno le facoltà economiche per provvedere all’acquisto di una nuova vettura, questo provvedimento si rivela veramente importante.

A pensarci è stata la società francese Green Corp Konnection. Il sviluppo aziendale specializzato in innovazione avrebbe lanciato il kit di conversione Twin-E, che permetterebbe di trasformare la propria auto diesel in un’auto ibrida.

Una notizia che girava già dal 2023

In realtà era in lontano 2023 quando già era stata lanciata la notizia, ma erano in pochi a crederci. Con il passare degli anni l’azienda avrebbe rivelato mano mano quali erano le caratteristiche del kit a cui stava lavorando, fino al lancio effettivo di un pacchetto che permetterebbe di convertire la propria automobile con un motore elettrico da 30 a 40 kW.

Il kit potrebbe essere installato sul fondo del proprio bagagliaio e permetterebbe di passare dall’auto diesel all’auto ibrida. Grazie allo schermo digitale e conducente sceglierà tre modalità energetiche diverse tra cui una delle opzioni permetterebbe addirittura di guidare esclusivamente con motore elettrico. Il costo? Solo 7500 € effettivamente molto meno di una qualunque auto ibrida nuova.