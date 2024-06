Con Ocon fuori, a chi andranno i posti vacanti nel 2025?

Il Gran Premio del Canada di questo fine settimana segnerà l’inizio di una serie di gare senza fiato fino alla pausa estiva di agosto

Carlos Sainz è stato escluso dalla contesa per i posti quando ha rinunciato al posto in Mercedes, almeno per il prossimo futuro.

Quest’ultima parte è la parte importante, perché mentre Mercedes può essere entusiasta del potenziale del ragazzo prodigio Andrea Kimi Antonelli, se la situazione diventasse critica, Toto Wolff – tra i leader emotivamente più intelligenti dello sport moderno – accumulerebbe davvero così tanta pressione su uno così giovane?

Sainz ha spesso parlato della necessità di prendersi tutto il tempo necessario per prendere la decisione giusta per il suo futuro e per trovare la destinazione perfetta per lui e per le sue prospettive di carriera a lungo termine. Se sarà abbastanza coraggioso da resistere ancora un po’, alla fine potrebbe essere ricompensato con un giro in Mercedes.

Sergio Perez resta alla Red Bull

Sì, sappiamo che a volte può essere irregolare, lento e poco interessante, ma non sottovalutiamo il ruolo di Sergio Perez nel consentire a Max Verstappen di raggiungere vette così impressionanti negli ultimi anni.

I rapporti e le voci diffusi da Monaco hanno indicato che un nuovo contratto per Perez è semplicemente una questione di tempo.

Impegnarsi con lui ora nel mezzo dell’ascesa della McLaren e della Ferrari rappresenta un rischio per la Red Bull, ma la dinamica che Perez ha con Verstappen è qualcosa che dovrebbero essere cauti nel buttare via a meno che non sia assolutamente necessario. Perez lascia che Max Verstappen sia Max Verstappen.

E se non è rotto, perché provare a ripararlo?

Esteban Ocon all’Audi

Quando il capo di un team minaccia pubblicamente di mettere in panchina un pilota per una gara, come ha fatto Bruno Famin con Esteban Ocon dopo il Gran Premio di Monaco, quella relazione si sta dirigendo solo in una direzione.

E così è emerso lunedì quando l’Alpine ha annunciato che Ocon lascerà la squadra alla fine della stagione.

Nonostante il suo profilo relativamente basso e la sua reputazione di compagno di squadra difficile, si ritiene che Ocon sia molto in alto nella rosa dei candidati dell’Audi se l’obiettivo principale di Sainz fosse irraggiungibile.

Riteniamo che diventerà il compagno di squadra di Nico Hulkenberg per il 2025, dato che l’Audi avrà una formazione di piloti solida, anche se non spettacolare – e per non dire estremamente alta – un anno prima del loro ingresso.

Oliver Bearman alla Haas

Dal momento in cui è salito sulla Ferrari di Sainz e ha ottenuto un settimo posto in Arabia Saudita a marzo, Oliver Bearman è sembrato destinato a correre per i clienti Ferrari, Haas, nel 2025.

Anche se i risultati in Formula 2 finora quest’anno sono stati relativamente modesti, quella notte a Jeddah è stata sufficiente per sapere che Bearman è pronto.

Yuki Tsunoda alla Haas

Senza futuro alla Red Bull, qualunque cosa faccia, e con l’Aston Martin che difficilmente lo prenderà con o senza la Honda, è giunto il momento per Yuki Tsunoda di prendere in mano il proprio destino? Avendo stabilito un chiaro vantaggio su Daniel Ricciardo all’inizio del 2024, la sua reputazione è ai massimi storici e Tsunoda ha recentemente rivelato di aver attirato l’interesse di potenziali pretendenti.

L’influenza del suo connazionale Ayao Komatsu, caposquadra della Haas, potrebbe essere significativa quando Tsunoda dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

È allettante immaginare Komatsu quasi entrare nel ruolo di Franz Tost e agire come mentore di Tsunoda, aiutandolo a smussare l’ultimo di quegli spigoli.

Valtteri Bottas alla Williams

Diversi rapporti del mese scorso, hanno affermato che Valtteri Bottas si unirà alla Williams.

È l’opzione più entusiasmante che la Williams possa avere? No. Ma è un netto miglioramento rispetto a quello che hanno adesso sul secondo posto accanto ad Alex Albon? Decisamente.

Daniel Ricciardo resta alla Racing Bulls

Se la Red Bull avesse mai battuto ciglio, lasciando perdere Perez e riconsegnando a Daniel Ricciardo il suo vecchio posto accanto a Max Verstappen, lo avrebbe fatto verso la fine dello scorso anno, quando Checo aveva toccato il fondo.

Ma non lo fecero. E quando Perez ha poi ritrovato il suo equilibrio con un inizio incoraggiante, il sogno di Ricciardo di un ritorno alla Red Bull è morto.

Ora che ha circa 35 anni e ha stabilizzato le sue prestazioni nelle ultime settimane dopo un inizio difficile della nuova stagione, Daniel sta dimostrando che può essere una risorsa preziosa per la squadra per il prossimo anno e potenzialmente oltre.

Liam Lawson in Racing Bulls

Se ci fosse giustizia nel mondo, Liam Lawson correrebbe già per la Racing Bulls in Formula 1 e si segnalerebbe come una futura opzione per il team senior della Red Bull.

Helmut Marko ha rivelato alcune settimane fa che una clausola nel contratto di Lawson gli permetterà di abbandonare completamente la Red Bull se non verrà promosso a un posto permanente per il 2025. Piuttosto che perderlo, pensiamo che lo useranno quando Tsunoda si dirigerà alla Haas.

Pierre Gasly resta all’Alpine

Poche mosse nella storia recente sono sembrate così giuste sulla carta (pilota francese, squadra francese) eppure si sono rivelate così terribilmente sbagliate.

Un eroe anche se solo per un giorno a Monza, Gasly è scomparso da quando è passato all’Alpine.È in scadenza di contratto a fine anno, ma per qualche motivo non sembra avere un posto di rilievo nei pensieri delle altre squadre. Mentre Ocon cerca una potenziale via di fuga, Gasly affronta la prospettiva di rimanere bloccato esattamente dove si trova.

Jack Doohan all’Alpin

Dopo le ferite autoinflitte degli ultimi anni, pochi piloti attivi faranno la fila per correre per Alpine la prossima stagione. Quindi Alpine sceglierà un’opzione monetaria e offrirà un’ancora di salvezza all’ex junior Zhou Guanyu – con tutta la portata nel mercato cinese che inevitabilmente porterebbe – o a Felipe Drugovich, uno dei pochi campioni a cui è stata negata una promozione, come compagno di squadra di Gasly? Oppure l’uscita di Ocon darà a Jack Doohan l’opportunità che stava pazientemente aspettando?