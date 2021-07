Con motori più rumorosi ci sarebbero meno sponsor?

In molti dal 2025 vorrebbero motori dal sound più avvolgente, ma il timore di qualcuno è che sound più robusti possano mandar via gli sponsor

Nel 2025 in Formula 1 debutteranno i nuovi propulsori, sui quali si è già iniziato a discutere. In Austria si è tenuta un’importante riunione a cui hanno partecipato i capi di Ferrari, Mercedes, Renault, Audi e Volkswagen per iniziare a delineare i punti cardine della nuova era di motori. Le proposte emerse da questo meeting sono varie, alcune anche in opposizione tra loro.

Ciò che però mette d’accordo quasi tutti è un aspetto in particolare, richiesto dalle nuove power unit: un sound più possente. Il quasi è dovuto alla posizione di Toto Wolff. Secondo l’austriaco l’introduzione di un motore più rumoroso equivarrebbe ad un passo indietro rispetto al tentativo di rendere la Formula 1 più rispettosa dell’ambiente e allontanerebbe eventuali partner commerciali.

PER BROWN L’IMPORTANTE E’ LA SOSTENIBILITA’

Di parere opposto Christian Horner e Zak Brown, secondo cui il raggiungimento della sostenibilità può andare di pari passo con un aumento del rombo dei motori. “La cosa più importante è che la Formula 1 sia sostenibile”, ha affermato Brown ai colleghi di motorsport.com. “Puoi arrivarci in una varietà di modi diversi e non credo che gli sponsor, si preoccupino dei mezzi con cui si raggiunge la sostenibilità”.

Secondo Brown la logica della Mercedes è quella di avvicinare il più possibile la tecnologia indirizzata alla Formula 1 e quella diretta alle auto stradali. “Sono convinto che ciò che è importante per i partner aziendali sia la sostenibilità. Non credo siano preoccupati di quale sia il metodo per arrivare lì”.

Al di là di quelle che saranno le decisioni finali, da come sono cucite le bocche di coloro i quali hanno partecipato al primo meeting, è lecito aspettarsi grandi cambiamenti in fatto di motori.