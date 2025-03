COMUNICATO UFFICIALE – il Governo vieta il trasporto di animali in auto: ai Posti di blocco ti fanno la perquisizione | 1.700€ se li trovano così

Adesso è ufficiale, non si potranno più trasportare animali in auto, altrimenti il rischio è quello di avere 1700 euro di multa.

Portare cin te Fido, nei tuoi prossimi viaggi in auto ti potrebbe costare ben 1700 euro di multa. No, non è una follia, ma la decisione ufficiale presa dal Ministero dei trasporti che cerca di assolvere al compito di rendere le nostre strade molto più sicure e praticabili.

Non è certo un obiettivo semplice da raggiungere, ma lavorare affinchè sia possibile è veramente indispensabile. Ovviamente questo impegno passa anche attraverso la regolamentazione di quello che viene in auto trasportato, compresi gli animali.

Considerando la loro imprevedibilità, sembra semplice comprendere quanto sia veramente importante riuscire a viaggiare con al proprio fianco l’amico a quattro zampe in maniera sicura, senza che ostacoli in alcun modo la guida.

Tutto questo è possibile, ovviamente, solo seguendo le regole del Codice della Strada.

Animali in auto: da questo momento non puoi più trasportare

Trasportare animali sarà quindi vietato, quindi non ci sarà certo vita facile per quanti di coloro hanno un cane o un gatto e per un qualunque motivo devono portarli altrove, lontano dalla propria abitazione. È ancora molto frequente che i padroni di animali li trasportano in auto senza alcuna attenzione, senza pensare che basta un loro movimento avventato per rischiare veramente grosso. Quindi lasciare l’animale nell’abitacolo, non è di certo la migliore scelta che si possa fare. Quello che può succedere è che se si viene fermati al primo posto di blocco, si rischiano multe molto salate, che possono arrivare fino a 1700 euro.

Ad occuparsi del trasporto di animali in auto, l’art. 169 del Codice della strada e per coloro che non seguono le indicazioni il rischi non è solo una multa molto salata, ma anche il decurtamento di punti dalla patente.

Le regole da seguire

Non è fatto divieto assoluto di trasportare i cani in auto, piuttosto si chiede all’automobilista di fare attenzione alla normativa, indicata nell’art. 169 del Codice della Strada. L’automobilista può portare il proprio cane o il proprio gatto in auto, ma devono essere ben custoditi nell’apposita gabbia, ovvero nel contenitore, riposto nel vano posteriore della vettura e diviso da una rete dal resto dell’automobile.

È fatto assoluto divieto di trasportare animali domestici, nel caso in cui la loro presenza possa essere di impedimento i di pericolo alla guida. Nel caso in cui tale indicazione non venga rispettata, la sanzione va dai 87 euro ai 344 con decurtamento di 1 punto dalla patente, inoltre la pena è anche più severa nel caso in cui vengano installate strutture per il trasporto, che non sono autorizzate. Proprio in questo caso, la sanzione prevista è fino a un massimo di 1731 euro.