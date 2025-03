“Compro auto anche rotte”, se trovi questo bigliettino sul parabrezza chiama la Polizia: stai per pagare 12.000€ di multa

Se trovi un bigliettino sulla tua automobile, sappi che devi chiamare subito la Polizia, potresti pagare fino a 12 mila euro di multa.

Sempre più spesso capita che lasciano la propria auto nel parcheggio di un supermercato si finisce per trovare il classico bigliettino del “compro automobili anche incidentate“. Attualmente sembra possibile vendere qualsiasi tipologia si auto, comprese quelle con blocco amministrativo, che non potrebbero essere vendute, ma invece la legge del mercato sembra essere in grado di contraddire tutto.

I dati raccolti nelle ultime settimane ci dicono che è sempre più comune finire vittima delle truffe e quando si trova un biglietto di questo genere sull’automobile è preferibile chiamare la polizia.

Le forze dell’ordine hanno raccolto un gran numero di denunce a riguardo e questo ha suscitato non poco allarmismo a riguardo. Si consiglia quindi di prestare attenzione e di riuscire ad evitare problemi di ogni genere con le forze dell’ordine.

Ecco allora cosa si dovrebbe sapere a riguardo per non finire nei guai.

Biglietto sul parabrezza, non è tutto oro quello che luccica

Sono veramente tante le truffe che vengono segnalate alle forze dell’ordine e che mettono in allarme gli automobilisti. Essere in possesso di una vettura si rivela essere oltremodo pericoloso, si rischia di vedersi portare via importanti somme di denaro, cadendo nella trappola di credere nelle buone intenzioni di chiunque ci avvicini. Ma complice anche la difficile situazione economica, purtroppo sono tanti coloro che cercano di arricchirsi alle spalle degli automobilisti e dei cittadini in generale.

Lo specifico caso dei biglietti di chi sarebbe disposto all’acquisto della tua automobile, si fa leva sulla possibilità che l’automobilista abbia bisogno in quel momento di denaro e sia disposto alla vendita. Ma chiamare quel numero di telefono è veramente un grosso errore e ci si chiede in che modo sia possibile difendersi.

Tutta la verità a riguardo

La classica truffa del bigliettino che viene lasciato sulle automobili, in cui viene indicato un numero di telefono da chiamare per vendere la propria automobile, viene messa in atto da diverso tempo ormai, ma sembra che in questi ultimi mesi abbia mietuto un gran numero di vittime. Facendo leva sulla possibilità di soldi facili, i malintenzionati riescono ad agire facilmente.

Quello che contraddistingue l’azione dei truffatori è la volontà di agire velocemente concludendo affari a prezzi molto più bassi rispetto a quello che è il reale valore della vettura. Attenzioni quindi a non cadere in trappola.