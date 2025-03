Vietato guidare scollati, la multa ‘salva pudore’ arriva a 200€ se la Polizia ti trova così in auto | Portati sempre qualcosa per coprirti

Arriva la legge salva pudore, si potrebbe ricevere una sanzione di ben 200 euro se la polizia ti ferma al posto di blocco.

Si sta avvicinando l’estate e con lei anche le temperature torride che caratterizzano le giornate più afose. Proprio in queste giornate quello che si vuole è vestirsi con abiti leggeri, ma sembra che da questo momento non sarà più possibile per via della normativa che entrerà in vigore a breve.

Alcuni vestiti saranno vietati al volante, perché la normativa prevede sanzioni piuttosto salate per chi non viaggia in abbigliamento consono.

Multe che possono arrivare anche a 200 euro, con dei controlli molto più severi da parte delle forze dell’ordine che, come tutti sappiamo, hanno previsto un numero maggiore di posti di blocco per trovare in fallo qualche automobilista alquanto zelante.

Introdurre una normativa su quello che in auto può essere indossato, potrebbe sembrare assurdo e per questo motivo sono state molte le discussioni nate a riguardo. Sono tanti coloro che affermano la presunta violazione della libertà personale. Ma ecco allora cosa occorre sapere a riguardo, per capire cosa si rischia.

Il codice della strada non ammette distrazioni: occhio a come ti vesti

“Ma come ti vesti”, così recitava Enzo Miccio in un suo noto programma. Sebbene non ci sia una legge che preveda uno specifico dress code specifico per chi guida, in particolare il conducente dovrebbe indossare un abbigliamento che ne compromette la mobilità, che potrebbe rivelarsi pericoloso alla guida. Se si viene fermati e le forze dell’ordine dovessero pensare che non si è vestiti in modo congruo, si rischia veramente fisso.

Ovviamene in queste particolari regolamentazione rientrano anche le scarpe, con particolare attenzione per quello che riguarda le ciabatte, le infradito e tutte le calzature che non permettono il controllo perfetto della vettura.

Multa fino a 200€ se vieni trovato in questa condizione

A questo punto è il momento di comprendere per quale motivo si viene multati, il vero problema non è il pudore, ma piuttosto la sicurezza stradale, la multa scatta nel momento in cui gli agenti credono che l’abbigliamento degli automobilisti risulta essere poco sicuro. Non si possono indossare abiti: troppo larghi, ingombranti o, al contrario, troppo aderenti, perché questo potrebbe essere considerato come un ostacolo alla guida sicura.

Allo stesso modo, un vestito attillato o scollato potrebbe essere fonte di distrazione, proprio come succedere con camicie troppo aperte, top troppo corti costumi da bagno. Quando l’outfit non rispecchia il criterio di sicurezza, si riceva una multa di circa 200 euro. Tutto questo nonostante non ci sia alcuna norma specifica a riguardo.