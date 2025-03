Frenata troppo brusca, ora la multa sale a 345€ e sospensione patente: anche se non c’è nessun incidente ti pelano

Guida pericolosa: guidare in modo responsabile non è solo un obbligo di legge, ma soprattutto un atto di responsabilità

Le nuove sanzioni previste dal Codice della Strada sottolineano l’importanza di un comportamenti corretto e mirano a proteggere tutti gli utenti della strada.

La frenata, in particolare, è un’azione fondamentale nella guida di un veicolo, un riflesso che può fare la differenza tra un viaggio sicuro e un incidente. Una frenata efficace non è solo quella che ferma rapidamente il veicolo, ma anche quella che lo fa in modo controllato e prevedibile.

Una frenata brusca e improvvisa può causare invece una perdita di controllo. Il veicolo può sbandare, soprattutto in condizioni di scarsa aderenza. Chi segue potrebbe non avere il tempo di reagire, causando un incidente.

In sostanza una frenata troppo brusca, soprattutto se combinata con una distanza di sicurezza inadeguata, può trasformarsi in un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

Nuove sanzioni: tolleranza zero per la guida pericolosa

Assicurarsi che freni e pneumatici siano in buone condizioni é il primo passo verso una guida sicura. A questo va accompagnato un comportamento di guida corretto e prudente che può prevenire incidenti e pericolose perdite di controllo. Il consiglio é quello di osservare attentamente la strada e prevedere possibili ostacoli o rallentamenti, evitando frenate brusche, a meno che non sia strettamente necessario.

Per quanto concerne la distanza di sicurezza rispettare la regola dei “due secondi” è un buon punto di partenza. Il Codice della Strada ha recentemente inasprito le sanzioni per chi non rispetta le norme sulla frenata e sulla distanza di sicurezza. Anche in assenza di incidenti, le violazioni possono comportare multe salate fino a 345 euro. In alcuni casi, è prevista la sospensione della patente e anche la perdita di punti sulla patente.

Distanza di sicurezza: un fattore cruciale

Mantenere una distanza adeguata dal veicolo che precede è essenziale per avere il tempo di reagire in caso di frenata improvvisa. La distanza di sicurezza varia in base a diversi fattori come velocità, condizioni atmosferiche e condizioni del veicolo.

In condizioni normali per calcolare la giusta distanza di sicurezza può essere applicata una regola semplice, ma efficace, è la “regola dei due secondi“: si sceglie un punto di riferimento (ad esempio, un cartello stradale) e si inizia a contare quando il veicolo che precede lo supera. Se si raggiunge lo stesso punto dopo almeno due secondi, la distanza è adeguata.