GP Canada, Verstappen: “Podio prezioso, dobbiamo lavorare”

GP Canada Verstappen: un terzo posto combattuto fino all’ultimo

Nel GP del Canada 2026, quinto round del campionato, Max Verstappen ha vissuto una delle sue gare più intense della stagione sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. Il pilota Red Bull ha lottato a lungo per la seconda posizione, sfiorando un risultato ancora più brillante prima di dover cedere il passo a Lewis Hamilton nelle battute finali.

La vittoria è andata ad Andrea Kimi Antonelli, al suo quarto successo consecutivo in Formula 1, che ha tagliato il traguardo con 10.7 secondi di vantaggio sulla Ferrari dell’inglese. Verstappen ha completato il podio a 11.2 secondi dalla vetta, tenendo a bada Charles Leclerc — quarto a oltre 44 secondi — e il resto di un gruppo staccato di almeno un giro. Dalla quinta posizione in poi, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Oliver Bearman hanno completato la top ten.

A PODIUM POWERED BY US Max delivers the DM01’s first podium with a super drive #F1 || #CanadianGP pic.twitter.com/KjhtCW7wJ5 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 24, 2026

La soddisfazione del pilota olandese e le parole sul futuro

Al termine della corsa canadese, intervistato da Heikki Kovalainen, Verstappen ha tracciato un bilancio positivo del weekend. “Chiudo una gara positiva. In pista abbiamo messo in scena delle belle battaglie ed è sempre bello tornare a correre nelle posizioni che contano. Il podio me lo prendo tutto“, ha dichiarato l’olandese della Red Bull. Il duello nel finale con Hamilton è stato il momento più spettacolare della sua gara: “La sfida con Lewis è stata intensa, abbiamo dato tutto fino all’ultimo metro”.

Verstappen ha inoltre sottolineato quanto Montreal rimanga una pista storicamente ostica: “Qui in Canada non è mai facile completare un weekend facendo tutto giusto“. Tuttavia, il terzo posto porta punti preziosi in ottica iridata. D’altra parte, il divario con le Mercedes resta un tema centrale. Alla domanda su come colmarlo, il campione olandese ha risposto con lucidità: “Cosa dobbiamo fare per arrivare al loro livello? Lavorare e migliorare più di quanto faranno loro. Vedremo come andranno le prossime gare”.