“Scusi quando passo per la riparazione?”: officina impiega 11 anni per restituire l’auto al suo proprietario

Una storia che ha lasciato tutti senza parole, in quanto ci sono voluti 11 anni prima che l’officina restituisse l’auto al suo legittimo proprietario. Ecco come si sono svolti i fatti di questa vicenda surreale.

Le automobili, per quanto possano essere resistenti e per quanto si possa procedere con la manutenzione costante, alla fine, prima o dopo, qualche visita dal meccanico dovranno sempre farla. Un po’ come noi, alla fine un check up dobbiamo farlo tutti ogni tanto.

Quando succede quindi, portiamo il “nostro gioiellino” dal meccanico il quale procederà a effettuare tutte le verifiche del caso, prendendosi i giorni necessari alla risoluzione del problema segnalato. In alcuni casi viene fornita l’auto di cortesia in altri no, dipende sempre dall’organizzazione dell’officina da cui ci si appoggia.

Questa generalmente è la prassi, ma cosa succede se un meccanico ci impiega 11 anni a restituire l’auto al legittimo proprietario? Farete fatica a crederci ma è andata proprio così. Questa è una delle storie sicuramente più surreali che avrai sentito oggi.

È iniziato tutto con una perdita d’olio

La storia che vi racconteremo oggi inizia nel 2008, quando una ricercatrice dell’Università di Oxford, decide di acquistare una Porsche 911 Targa del 1997, della generazione, l’ultima ad aver montato i motori raffreddati ad aria. La signora guidava l’auto in maniera sporadica, per esigenze personali o per necessità lavorative.

Un giorno, per via di un piccolo incidente, ha sbattuto in una buca per via della strada bagnata, ha dovuto portare l’auto in officina per una perdita d’olio e da lì è iniziato il calvario che ha portato alla fine la signora e il meccanico in tribunale. Ecco che cos’è successo.

Una riparazione lunga 11 anni

Il caso appena descritto potrebbe vincere il Guinness dei Primati, in quanto è catalogata come la riparazione più lunga della storia. Come vi dicevamo, la proprietaria di una Porsche 911, portò nel 2008 la sua auto a riparare in un’officina della zona, come riportano da motor.elpais.com (dove potrete leggere la storia completa in ogni suo passaggio, noi per comodità vi faremo un riassunto) e da quel momento, come ha riferito la signora, ogni volta che chiedeva la tempistica, il meccanico le riferiva di stare procedendo con i lavori e più gli anni di giacenza si allungavano più il costo aumentava.

Nel 2016, la signora trovò un’officina in grado di riparare il danno, anche perché nel frattempo il meccanico attuale le aveva riferito di dover cambiare tutto il motore. A quel punto la donna chiese che gli venisse restituita l’auto e il meccanico, da quello che riporta l’articolo si sarebbe rifiutato, smontando poi dei pezzi del veicolo e riconsegnandole l’auto non funzionante. La storia è finita in tribunale nel 2022 e il giudice ha dato ragione alla donna, condannando il meccanico al risarcimento di 114.000 sterline. Attualmente la sentenza non è finita e non si sa, quindi se l’uomo farà ricorso o meno. Voi cosa ne pensate?