Colore auto, le persone con un’intelligenza superiore alla media scelgono questo | Le statistiche parlano chiaro

Le persone più intelligenti scelgono questo colore di auto, le statistiche parlano chiaro, ma sarà veramente così?

Da sempre, i vari ricercatori, scienziati, dottori e così via, sono rimasti affascinati dalla complessità dell’essere umano, dalla sua mente e dalle sue decisioni. Perché qualcuno è più intelligente di un altro? Perché qualcuno diventa un serial killer e altri no?

Così hanno iniziato a fare studi per cercare di dare una spiegazione a determinati atteggiamenti, comportamenti e scelte che vengono prese, sperando di trovare una relazione che potesse accomunare un gruppo di persone con altre. Gli studi di Cesare Lombroso ne sono un esempio.

Ecco perché oggi vogliamo riportarvi uno studio secondo il quale una persona sceglierebbe il colore della propria auto in base alla propria intelligenza. Le statistiche parlano chiaro, quale sarà la verità?

Lo studio sulla scelta del veicolo

L’azienda britannica Scrap Car Comparison, famosa per la sua comparazione di veicoli, ha portato a conoscenza dei lettori, un suo studio secondo il quale ci sarebbe una relazione tra QI e scelta del veicolo. Il loro studio ha esaminato un campione di automobilisti e il loro QI medio, in merito alla scelta di una marca ideale, tra 22 brand possibili.

Il loro studio ha evidenziato che chi ha dimostrato di avere un QI alto, raggiungendo 99 come punteggio, ha scelto i veicoli del marchio Skoda. Ovviamente questa indagine ha acceso un dibattito, in quanto non si è capito se i vari guidatori abbiano scelto questa casa produttrice per particolari caratteristiche preferite o meno.

Se scegli questo colore di auto sei più intelligente

Veramente esiste una relazione tra intelligenza elevata e scelta del colore del veicolo? Lo studio condotto sempre dalla Scrap Car Comparison ha dimostrato come anche la scelta del colore dell’auto sia sinonimo di un QI alto.

Chi ha scelto il colore bianco dell’auto ha registrato un QI medio di 95,71, seguiti dal colore grigio (QI medio di 94,97), rosso (QI medio di 94,88), blu (QI medio di 93,60), nero (QI medio di 92,83), argento (QI medio di 92,67) e infine il verde (QI medio di 88,43). Nonostante i risultati ottenuti, come riportano anche da elespectador.com, bisognerebbe affrontare questo argomento con cautela, in quanto il QI rivela molte cose di una persona e in questo caso, la scelta del colore potrebbe essere adibita a sensazioni personali, esperienze pratiche di vita, lo stile personale e così via. Detto ciò, voi cosa ne pensate di questo studio? Che colore avreste scelto per la vostra auto?