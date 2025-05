Colapinto, debutto con Alpine a Imola? L’indiscrezione

Il possibile debutto di Colapinto in Alpine potrebbe avvenire già ad Imola

Da settimane circolano voci sul possibile esordio in Formula 1 di Franco Colapinto. Il pilota argentino, attualmente collaudatore e riserva per Alpine, potrebbe finalmente entrare in azione in gara. Un’indiscrezione, trapelata in modo piuttosto curioso, indica il GP di Imola come la data scelta per il suo debutto.

L’informazione è emersa durante un’intervista andata in onda sul canale argentino A24. Horacio Marín, presidente della compagnia petrolifera YPF — sponsor personale di Colapinto — ha pronunciato la frase chiave fuori onda, quando pensava che i microfoni fossero spenti: “In Imola”.

Un’opportunità concreta per Colapinto

Alpine ha annunciato Colapinto come pilota di riserva lo scorso gennaio, accendendo l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Finora, però, il team non ha comunicato alcuna data ufficiale per il suo esordio. Le voci su una possibile sostituzione a metà stagione si sono fatte insistenti soprattutto dopo il difficile avvio di Jack Doohan.

L’australiano, infatti, non ha ancora raccolto punti nelle prime gare del 2025. Inoltre, il brutto incidente subito in Giappone ha sollevato dubbi sulla sua solidità. Per il GP di Miami la sua presenza è confermata, grazie anche a un accordo commerciale con Jason Oppenheim e alla presentazione di un casco celebrativo. Tuttavia, il suo futuro appare sempre più incerto.

Briatore e la fiducia nel talento argentino

Fin dai primi contatti, Flavio Briatore ha espresso stima per Colapinto. Anche se la line-up 2025 era già definita, Briatore ha più volte lasciato intendere di considerare Doohan una scommessa. L’occasione per Colapinto potrebbe arrivare proprio nel momento in cui Alpine ha bisogno di rinnovare la propria energia.

Le parole pronunciate da Horacio Marín non sembrano casuali. YPF segue da vicino la carriera del giovane argentino e contribuisce attivamente al suo percorso. Un’informazione di questo tipo, proveniente da una fonte interna, rafforza l’ipotesi di un debutto imminente.

Imola nel destino per il debutto di Colapinto?

Miami segnerà un punto di svolta. Il calendario prevede il GP di Imola tra due settimane, e Alpine potrebbe cogliere l’occasione per lanciare Colapinto in gara. In caso di conferma, il debutto di Colapinto con Alpine a Imola segnerebbe un momento storico per l’Argentina, che attende un proprio rappresentante in Formula 1 da molti anni. Il paddock si prepara a un potenziale colpo di scena. E forse, per Colapinto, il grande momento è davvero dietro l’angolo.

Mattia Romano