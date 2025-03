Codice della strada, alito cattivo e tartaro becchi una multa da 540 euro: meglio che chiami il dentista per un controllo

Il Codice della Strada ti punisce anche se hai alito cattivo e tartaro. Conviene sempre procedere con il controllo dal dentista per sicurezza.

Soffrire di alitosi è un problema che potrebbe mettere in difficoltà il soggetto, soprattutto per quello che riguarda i rapporti interpersonali. Quello che in pochi sanno è che le stesse problematiche potrebbero creare dei grattacapi nel caso in cui si venga fermati al posto di blocco e si potrebbe ricevere una multa di ben 540 euro.

I numerosi posti di blocco che sono presenti in città, soprattutto da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, hanno visto coinvolti moltissimi automobilisti che hanno subito l’alt della paletta.

Certo probabilmente nessuno si aspettava che l’alito cattivo potesse essere colpevole di una multa molto salata. Eppure, se non di vuole rischiare nulla è consigliabile prenotare immediatamente la visita di controllo dal proprio dentista di fiducia.

Ecco allora cosa occorre sapere, per evitare che vi siano problematiche di qualsiasi tipo.

Alito cattivo: seguire una dieta sana non è certo sufficiente

Quando si soffre di alitosi, seguire una dieta che sia sana ed equilibrata potrebbe essere molto importante. L’alito cattivo è spesso causa di un cattivo funzionamento dell’apparato digerente, che con i succhi gastrici potrebbe causare reflusso e una risalita dei cattivi odori. Questo è il motivo per cui si raccomanda di seguire una dieta corretta, con il corretto apporto di ogni singolo nutriente, che si tratti di zuccheri, proteine o grassi. Inoltre è importante mantenersi idratati, quindi riuscire a bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Ma l’alitosi viene provocata anche dai batteri che sono presenti all’interno della nostra bocca; gli stessi che sono anche colpevoli di carie ed infezioni alla bocca e alla gola. Questo è il motivo per cui una visita dal dentista e dall’igienista dentale è veramente molto importante; pratica da abbinare a una buona igiene orale con dentifricio, spazzolino elettrico e collutorio. Ma per quale motivo al posto di blocco si viene multati nel caso in cui si abbia un alito cattivo?

Ecco tutta la verità a riguardo dell’alito cattivo

Come accennato in precedenza uno dei prodotti che offrono aiuto contro l’alito cattivo c’è sicuramente il collutorio, ma se ci si deve mettere alla guida è consigliabile utilizzare un prodotto che non abbia al suo interno dell’alcol, in caso contrario è possibile che vi sia un falso positivo in caso di alcoltest.

Un risultato che sarebbe smentito appena 15/20 dopo essersi lavati i denti. Quindi se si è così sfortunati da trovare un posto di blocco dopo pochi minuti essere usciti di casa, probabilmente è opportuno farlo presente agli agenti.