Scandalo auto elettriche, questi modelli inquinano più del vecchio Diesel di tuo nonno: hai pagato 40.000€ e presto te la bloccheranno

Sono sempre di più gli italiani che stanno decidendo di abbandonare il vecchio benzina, ma un’inquietante statistica riaccende il dibattito.

Eppur si muove. Il 2025 ha preso il via da poche settimane e il conto alla rovescia verso l’atteso anno zero (emissioni) prosegue inesorabile. Con qualche dato incoraggiante.

Come i più attenti avranno intuito dall’indizio ci stiamo riferendo alla lunga marcia di avvicinamento verso il 2030, l’anno a partire dal quale in Italia sarà vietato mettere in commercio auto a benzina.

In tal senso i passi in avanti fatti nel mercato delle e-car in Italia iniziano a essere significativi. A febbraio 2025 è stato registrato un +39,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un segnale incoraggiante, che autorizza a pensare come buona parte dei luoghi comuni e delle prevenzioni che circondano da anni il mondo dell’elettrico stiano svanendo. Uno in particolare, tornato però pesantemente d’attualità negli ultimi tempi.

Quanto inquina un’e-car? Pubblicata la classifica che mette a tacere i luoghi comuni

È possibile che un’auto elettrica inquini davvero di più rispetto a un veicolo tradizionale, a diesel o a benzina? Il dibattito è aperto, tra chi punta il dito sull’elettricità prodotta con il carbone o sul ciclo di fine vita. Ebbene, le ultime notizie in tal senso non sono incoraggianti per chi ha appena deciso di puntare sul green.

Se siete tra coloro che dopo lunghe riflessioni avete optato per un’auto ecologica, accettando di spendere tanto oggi per risparmiare di più domani, ma soprattutto inquinare meno, sappiate che una recente classifica vi mette alle strette e potrebbe farvi pentire della valutazione appena fatta.

Auto elettriche al setaccio: solo cinque superano ‘l’esame ecologico’

Green NCAP, un programma di valutazione dei veicoli verdi supportato dall’Euro NCAP in collaborazione con i governi europei, ha infatti stilato la Top 5 delle vetture più ecologiche del 2024. Le auto testate sono state in tutto 18 e di esse solo il 28%, appunto le cinque in questione, sono state ritenute in linea con i parametri considerati. Insomma, se non vede il vostro mezzo in questa graduatoria potete insomma cominciare ufficialmente ad allarmarvi.

Ma quali sono questi parametri? La classifica è stata stilata sulla base della prestazione LCA, la valutazione complessiva del ciclo di vita. In sostanza, oltre che dell’uso dell’auto, si è tenuto anche dei costi ambientali della produzione, dell’approvvigionamento energetico, dell’intero ciclo produttivo e del fine vita del veicolo, argomento che sta assumendo sempre più importanza, spingendo i costruttori a impiegare materiali eco-friendly. Le Magnifiche 5 sono BYD Dolphin, Hyundai Kona, Jeep Avenger, Opel/Vauxhall Corsa e Tesla Model 3. Chissà quale impatto avrà questa classifica sulla prossima rilevazione statistica sul mercato delle e-car in Italia…