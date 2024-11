Alla scoperta della Citroen AX 4×4, la piccola utilitaria francese che non ha mai raggiunto la fama della sua rivale diretta, la Panda 4×4

La Citroen AX 4×4 è stata un’auto che, al suo lancio, prometteva di dare filo da torcere alla regina indiscussa del segmento, la Fiat Panda 4×4. Tuttavia, nonostante le sue qualità, è rimasta nell’ombra della rivale italiana. Presentata nei primi anni ’90, la ricetta della AX 4×4 era indubbiamente interessante: un telaio compatto e leggero, una trazione integrale permanente che garantiva un’aderenza eccezionale su ogni tipo di terreno e un motore 1.4 a benzina brioso e affidabile. A ciò si aggiungeva un design funzionale e senza fronzoli, perfetto per un’auto pensata per l’uso quotidiano e per le avventure fuori strada. I passaruota allargati, le protezioni in plastica e le barre portatutto sottolineavano la sua vocazione off-road.

AX 4×4: vincente, ma non abbastanza

Pur non avendo raggiunto lo stesso successo commerciale della Panda 4×4, Citroen AX 4×4 rimane un modello affascinante per gli appassionati di auto d’epoca e di fuoristrada. Come ogni auto, anche la AX 4×4 ha i suoi punti di forza e le sue debolezze. Sebbene la AX 4×4 fosse un’auto tecnicamente valida, alcuni dettagli, come la finitura degli interni o la qualità percepita, non erano all’altezza della concorrente. Le dimensioni ridotte la rendevano perfetta per la città e la trazione integrale garantiva un’aderenza eccezionale su ogni tipo di terreno, rendendola una compagna ideale per le escursioni fuori strada. Il 1.4 a benzina da 75 CV, pur non essendo un fulmine di guerra, offriva prestazioni più che sufficienti per un’auto di questa categoria ma la mancanza di una versione diesel limitava il suo appeal per un pubblico attento ai consumi.

Un’auto da riscoprire

Negli anni ’80 e ’90, il mercato delle piccole utilitarie a trazione integrale era dominato dalla Fiat Panda 4×4. Nella storia dell’automobilismo la Citroen AX 4×4 è stata considerata solo un’auto di nicchia, apprezzata dagli appassionati di fuoristrada leggero e da chi cercava un’alternativa alla più diffusa Panda 4×4. La Citroen AX 4×4, oggi, è un’auto che merita di essere riscoperta e apprezzata per le sue qualità. A differenza della rivale, la AX 4×4 si presentava con un design più sportivo e dinamico. Le linee tese e la carrozzeria ribassata conferivano alla vettura un aspetto grintoso e accattivante. Molti appassionati la considerano un’auto da collezione, molto ricercata anche da chi cerca un mezzo originale e versatile per le proprie avventure.