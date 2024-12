Chiavi auto smarrite, col trucco dello sturalavandini risolvi in 30 secondi | Lo insegnano ai poliziotti

Qual è il collegamento tra la perdita delle chiavi e lo sturalavandini? Vi diciamo che con questo trucco, risolverete il guaio entro 30 secondi.

Gli automobilisti raramente si soffermano su quello che potrebbe succedere, è una sorta di gesto scaramantico, come se pensandoci troppo alla fine potrebbe avverarsi. In questo caso però la legge dell’attrazione, poco c’entra, in quanto i sinistri purtroppo, possono sempre capitare.

Il nostro destino non dipende soltanto dal nostro operato, ma anche da quello degli altri, i quali potrebbero decidere di infrangere il Codice della Strada, per svariati motivi, causando degli incidenti anche molto gravi. Per questo motivo, fareste meglio ad acquistare tutta una serie di accessori, che potrebbero servirvi in caso di emergenza.

Oggi vi parleremo del trucco dello sturalavandini, in caso di chiavi perse, risolverete questo arcano in 30 secondi. Lo insegnano a tutti, durante i vari corsi di sopravvivenza, perfino a quelli delle autorità.

Cosa è meglio tenere in auto

Come dicevamo, il pensiero previdente è sempre il migliore da avere, per cercare di superare al meglio questa vita e le difficoltà che ci mette davanti al nostro percorso. In auto può succedere veramente di tutto, gli incidenti sono all’ordine del giorno e in molte occasioni bastava veramente poco per riuscire a evitarli o comunque a salvarsi. Per questo motivo, dovreste pensare di acquistare alcuni accessori, da tenere sempre con voi.

In primis, un estintore da auto. Con tutti i casi di automobili che improvvisamente prendono fuoco, dovreste farci sicuramente un pensiero. Seguiti da un kit di pronto soccorso, il martello di sicurezza che oltre a rompere il vetro in caso di pericolo, vi permette di tagliare anche la cintura di sicurezza e così via. Se fate una ricerca online, troverete tutto quello che fareste meglio a comprare.

Il trucco dello sturalavandini che in pochi conoscono

Se avete perso le chiavi dell’auto, con il trucco dello sturalavandini, avrete risolto il vostro problema in 30 secondi, senza il bisogno di rompere il vetro. Questo metodo lo insegnano anche alle forze dell’ordine, in quanto vi basterà acquistare una ventosa, la quale in casa, vi aiuterà a sturare i lavandini, in auto invece, avrà un altro compito.

Appoggiando la ventosa al vetro e spingendo verso il basso con tutte le vostre forze, riuscirete ad aprire il vetro, potendo così entrare in auto. Questa tecnica è utilissima anche quando un bambino o un animale domestico vengono dimenticati dentro l’auto in estate. In commercio esistono anche le ventose professionali, adibite proprio a questo utilizzo, ma in caso di emergenza, anche quella casalinga, può andare bene.