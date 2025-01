Chiavi auto, le autorità spingono per la ‘soluzione stagnola’: avvolgere le chiavi in un foglio d’alluminio non è più un’opzione

Perché le autorità consigliano di usare la “soluzione stagnola” con le chiavi dell’auto? Procurarsi un foglio d’alluminio è d’obbligo.

La tecnologia è bella, c’è poco da fare. Nel coro dei decenni siamo stati i fortunati testimoni di molteplici cambiamenti che ci hanno migliorato la vita: passando dagli smartphone, ai computer, alle smart tv e così via.

Ovviamente il Progresso è incantevole finché questo non si ritorce contro l’essere umano, andando a creargli non pochi problemi. Per farvi un esempio, sono in molti che temono che l’I.A. potrebbe rubare moltissimi posti di lavoro in futuro, rendendo inutile la presenza dell’essere umano. Sarà vero? Chi può dirlo ancora.

Quello che sappiamo però è che se volete proteggere la vostra auto, dovrete optare per la “soluzione stagnola” suggerita dalle autorità. Procuratevi quindi un foglio d’alluminio da avvolgere alle chiavi della vostra auto.

Le soluzioni fai da te

In alcuni contesti, acquistare i prodotti professionali, quelli ufficiali che si trovano nei vari negozi è fondamentale, se si vuole risolvere il problema che potrebbe sopraggiungere con la vostra auto. In altri casi invece, il buon classico e vecchio, fai da te, vi aiuterà a risparmiare e raggiungere la soluzione al problema, in una maniera sicuramente pittoresca.

Per farvi un esempio, quando trovate il parabrezza ghiacciato, avrete due opzioni: utilizzare il metodo classico, acquistando quindi i prodotti in commercio o scongelare il vetro con il grattino, oppure prendere un sacchetto, riempirlo con acqua tiepida e passarlo sul vetro, utilizzando quindi uno dei vari metodi naturali, visti e rivisti sui social. Anche nel caso di cui vi parleremo a breve varrà più o meno lo stesso concetto. Metodo professionale o fai da te?

La stagnola per le chiavi di casa

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. Cosa vuol dire che le autorità invitano i cittadini a utilizzare la “soluzione stagnola”, per proteggere la vostra auto dai ladri? In effetti è proprio così, in quanto, le nuove auto, dispongono di chiavi elettroniche wireless, le quali possono far funzionare il veicolo grazie al segnale che trasmettono. Peccato che, un po’ come con il bancomat wireless, i ladri dispongono di dispositivi che possono intercettare quel segnale e utilizzarlo contro di voi.

Per questo motivo fareste meglio ad avvolgere le chiavi in un semplicissimo foglio di alluminio che usate in cucina, in questa maniera schermerete il vostro segnale, impedendo ai ladri di poterlo intercettare. Così facendo, la vostra auto sarà gestibile soltanto da voi, anche perché con appositi dispositivi, potrebbero anche aprirvi l’auto in pochi secondi, quando magari vi siete allontanati per fare la spesa. Qui potrete ovviamente decidere se utilizzare il metodo fai da te o acquistare le custodie schermate apposite che si trovano in commercio.