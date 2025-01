Alcoltest, da ora non devi più soffiare a pieni polmoni: con il nuovo dispositivo beccano tutti i ‘temporaneamente indisposti’

Un nuovo dispositivo dotato di una tecnologia innovativa rileva la presenza di alcol nell’aria senza devi più soffiare a pieni polmoni. Niente più dubbi.

A prescindere da chi si è schierato sin dall’inizio dalla parte di Matteo Salvini e del suo upgrade sul Codice della Strada, o chi lo sta criticando fino a sfociare in ironie e insulti (soprattutto sui social) ci sono dei numeri su cui bisogna riflettere.

Secondo le ultime statistiche, tra il 30 e il 50% degli incidenti mortali sono legati al consumo di alcol. Numeri per certi versi assurdi, che vanno ben oltre il “lucido sì, lucido no”, la facile ironia sul bicchierino di vino da bere a tale.

Quella forbice che va dal 30 al 50% è una percentuale assurda, da qui l’importanza focale di trovare delle giuste misure (oggi, non domani) per garantire la sicurezza sulle strade, anche la prima regola dovrebbe essere l’intelligenza umana di non mettersi al volante se stanchi, o brilli, o comunque non in grado.

Nell’era della tecnologia, comunque, tutto si può risolvere con lo sviluppo di un device. Un dispositivo dotato di una nuova tecnologia, che è in grado di rilevare la presenza di alcol in un automobilista, senza dover necessariamente soffiare a pieni polmoni, durante l’alcoltest. Così, niente più dubbi.

L’etilometro da avvicinamento negli alcoltest

La Direzione Generale del Traffico in Spagna ha introdotto una tecnologia innovativa nei controlli, chiamato etilometro da avvicinamento. È un dispositivo che rileva la presenza di alcol nell’aria senza che il conducente abbia bisogno di soffiare, accelerando il processo e offrendo un’alternativa efficace nelle situazioni in cui il test convenzionale non può essere eseguito.

Questo dispositivo riesce a individuare le particelle di alcol nell’aria, nei pressi della bocca del conducente, senza la necessità di utilizzare un boccaglio o di compiere sforzi respiratori. Un device che unisce l’utile al dilettevole: è perfetto per tutti gli automobilisti che hanno difficoltà respiratorie, come nel caso di persone con asma. Ma anche per chi è rimasto coinvolto in un incidente e non può fare l’alcoltest.

Solo un punto di partenza

Dalla Spagna, per il momento, arrivano notizie contrastanti: il livello di precisione, attualmente, non è elevatissimo come gli etilometri tradizionali, ma per far capire l’importante passo avanti, un punto di partenza, ecco la soluzione al problema.

Qualsiasi risultato positivo con questo nuovo dispositivo deve essere confermato con apparecchiature desktop per garantire l’accuratezza della misurazione. E poiché il risultato ottenuto con l’etilometro di avvicinamento è per il momento indicativo, in caso di positività è necessario eseguire un secondo test: con un etilometro tradizionale o un esame del sangue. E chi si rifiuta? “Potremmo denunciarlo all’autorità giudiziaria”. Parola di un agente di polizia a Telecinco.