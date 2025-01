Nuovo codice stradale: vietato portare a casa 4 amici sballati | Arrestano anche te che sei sobrio

Un altro caso che divide sul nuovo codice stradale fortemente voluto da Matteo Salvini. Se porti 4 amici sballati in macchina, tolgono la patente anche a te.Il 14 dicembre è una data che ormai rappresenta un punto di riferimento per chi concorda con Matteo Salvini e tutti quelli che hanno votato sì (alla Camera e al Senato) all’upgrade sul nuovo codice stradale.

Ma è anche una data usata da tutti coloro che stanno aspramente criticando la riforma del Ministro dei Trasporti. Che andrebbe ben oltre le falle di nuove norme che sarebbero addirittura incostituzionali. Sì, anche quelli.

È la guida in stato di ebbrezza e quella sulla guida sotto sostanze stupefacenti (vere o presunte) a gettare ombre sul nuovo codice stradale, entrato in vigore già da un mesetto e sempre chiacchieratissimo.

Ci ha pensato Angelo Greco, un po’ avvocato, un po’ direttore de laleggepertutti, un po’ youtuber, con un canale arrivato a oltre 900mila iscritti e oltre tremila video, un po’ co-conduttore di “Tempo e Denaro”, una trasmissione televisiva in onda su Rai Uno, all’interno di Uno Mattina, nella veste di avvocato dei consumatori.

Il caso dei 4 amici sballati

È stato definito da Il Sole 24 Ore il professionista più influente in Italia, da qui la sua credibilità. È lui che su Youtube ha sollevato un problemone sul nuovo codice stradale, che andrebbe addirittura contro la costituzione italiana. Un affare non di poco conto.

“Tu dai un passaggio a 4 amici che in discoteca hanno fumato, tu non hai fumato in quel giorno, ma 15 giorni prima”. La sintesi sulla presunta incostituzionalità del nuovo codice stradale di Angelo Greco, parte qui. E continua così.

Colpevole di non essere pericoloso

“La polizia ti ferma, non hai il test salivale, non hai il precursore e ti dice di seguire in ospedale per le analisi di rito, in quanto c’è il ragionevole motivo per ritenere che il conducente abbia fumato”. E qui iniziano gli spunti di riflessione. “Pur avendo fumato 15 giorni prima e non al momento in cui sei stato fermato al posto di blocco, risulti positivo – spiega Greco – ti tolgono la patente per tre anni, pur non essendo un pericoloso”.

Eccola l’incostituzionalità secondo Greco. Il nuovo codice stradale va a punire una condotta non pericolosa, mentre il principio generale della costituzione è che ti posso punire solo se tu sei colpevole, ma senza una motivazione in materia di tutela della circolazione. “Cambia la norma sul testo unico sulle droghe – chiosa Greco – non sul codice stradale”.