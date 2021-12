Chi è Mohammed Ben Sulayem, l’uomo del cambiamento

“Sono molto onorato di essere stato eletto presidente della FIA alla conclusione dell’Assemblea Generale annuale tenutasi a Parigi“. Queste sono state le primissime parole pronunciate da Mohamed Ben Sulayem, il nuovo Presidente della FIA.

Il principe saudita, candidato degli Emirati Arabi Uniti, è stato eletto con il 61,62% delle preferenze battendo nettamente Graham Stoker, che non è riuscito ad andare oltre la soglia del 36,62%.

Un segnale di rottura rispetto al passato. Il rivale di Ben Sulayem era il vice di Todt e avrebbe sicuramente garantito continuità con l’operato del suo predecessore. Visto come il candidato del cambiamento, tra i punti cardine della sua campagna elettorale troviamo la necessità di un ampliamento della partecipazione nel Motorsport a livello globale, il rafforzamento della diversità, un maggiore interesse nei confronti della mobilità sostenibile e soprattutto più trasparenza finanziaria.

Un progetto rivoluzionario che punta non solo a cambiare la visione ma soprattutto a svecchiare la Federazione dal suo interno.

I am truly honoured to be elected President of the @FiA. Thank you all so much. I am humbled by the trust you’ve placed in me and the team and we pledge to govern in the interests of all members. pic.twitter.com/9E7TiG0PyG

— Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) December 17, 2021