Adrian Newey ammette: “Red Bull fortunata ad Abu Dhabi”

Quando tutto sembrava perduto, il risultato si è clamorosamente ribaltato a favore della scuderia austriaca

Dopo la partenza aggressiva di Hamilton e una gestione di gara impeccabile, nessuno avrebbe scommesso un euro sulla vittoria del titolo iridato da parte di Max Verstappen e della Red Bull. Ma come si suol dire: la fortuna aiuta gli audaci. E la Dea Bendata, una settimana fa, ha deciso di fare capolino a Yas Marina.

Adrian Newey, Direttore Tecnico della scuderia austriaca, ha caldamente ammesso che il team di Dietrich Mateschitz è letteralmente incappato in un colpo di fortuna negli ultimi giri del GP di Abu Dhabi.

Con Hamilton che sembrava non voler cedere il comando della corsa nemmeno per un giro, nonostante il prezioso contributo di Sergio Perez, per Verstappen la questione mondiale sembrava già chiusa. Almeno fino a quando la Williams di Nicholas Latifi si è schiantata sul muro e ha obbligato l’ingresso in pista della Safety Car. Una situazione che ha portato alla resa dei conti tra l’olandese della Red Bull e l’inglese della Mercedes. Un esito per nulla scontato che si è portato dietro una bella dose di polemiche che ancora oggi riempiono le pagine dei giornali che parlano di Formula 1.

RED BULL NON VINCEVA IL TITOLO DAL 2013

Il Mondiale mancava a Milton Keynes da otto anni, dall’inizio dell’era ibrida dominata dalla Mercedes. L’ultimo a regalare un campionato alla Red Bull fu proprio Sebastian Vettel, nel 2013.

Da quel momento in avanti sono state le Frecce d’Argento a torreggiare con Hamilton che è riuscito ad aggiudicarsi sei titoli iridati mentre Rosberg si è laureato Campione del Mondo di Formula 1 nel 2016.

Per vincere alla Red Bull sarebbe servito un miracolo. Lo aveva detto anche Christian Horner proprio i giorni precedenti la corsa. Un po’ quello che è successo: “Il Mondiale ci era già scivolato via dalle mani. È in quei momenti che pensi alla stagione e a dove avresti potuto essere più competitivo, ai momenti più scalognati – ha raccontato Adrian Newey ai colleghi di Sky Sports F1 – Poi è arrivata la Safety Car e non posso negare di considerarlo un vero e proprio colpo di fortuna: non avremmo potuto vincere in altro modo. Ma riflettendo su tutta il campionato 2021 a mente fredda, forse sembrerò di parte, ma credo che Verstappen abbia meritato completamente il Mondiale“.

LA DIFESA DEL TITOLO RIPARTE È GIA’ COMINCIATA

Adrian Newey è probabilmente uno degli ingegneri e progettisti maggiormente conosciuti a livello internazionale. È stato il designer di alcune delle monoposto di maggior successo in Formula 1, ma quest’annata lo ha messo parecchio alla prova: “Credo che sia stato il Campionato in cui ha avuto la maggiore probabilità di avere un attacco di cuore. Ci siamo giocati altri Mondiali all’ultima gara, ma mai all’ultimo giro – ha aggiunto – È stato assolutamente incredibile e Verstappen nonostante la sua giovane età ha un enorme talento. Può ancora imparare tantissimo anche a livello di guida e lavorare con lui è fantastico“.