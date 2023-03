Caso McLaren: Key out, chi ci sarà al suo posto?

Moto di rivoluzione in casa McLaren, che guarda in faccia alla drammatica realtà fatta di scarsi risultati: fuori James Key, chi ci sarà a sostituirlo?

Come emerso da alcune indiscrezioni di due settimane fa, sarebbero stati operati numerosi cambi di direzione nel team di Woking. Gli scarsi risultati mostrano una faccia piuttosto dura della realtà per la McLaren, che ad oggi annuncia la sostituzione di James Key. Il britannico vestiva il ruolo di direttore tecnico esecutivo, incaricato dunque di supervisionare l’intera area tecnica. Ma chi ci sarà al suo posto?

“La mela non cade troppo lontana dall’albero”, disse un tale. Per questo, ad oggi non dobbiamo guardare troppo lontano dal paddock per capire chi sarà il sostituto di James Key. Vogliamo ricordare ai nostri lettori, come siano avvenuti numerosi cambiamenti all’interno delle scuderie nelle scorse due settimane, per questo, il suo nome non vi sarà nuovo. Ad essere accolto in McLaren come prossimo direttore tecnico, è infatti David Sanchez. L’ingegnere aerodinamico respira ancora l’aria delle dimissioni dalla Scuderia Ferrari, ma è pronto ad intraprendere questa nuova avventura con il team di Woking. Una McLaren tutta nuova, che inizia ad assaggiare il primo passo di un lungo cambiamento.

A dare chiarezza sulla decisione è Zak Brown, che ne da la notizia ricordando il lavoro di James Key come ‘punta dell’iceberg’ di questa forte debolezza McLaren. “E’ importante ora per noi costruire delle solide basi per il prossimo passo del nostro viaggio. E’ abbastanza chiaro per me da molto tempo, che l’aspetto tecnico del nostro team non è stato in grado di mantenere le aspettative del nostro ambizioso progetto. Sono stato soddisfatto del lavoro svolto con Andrea, e con questo saremo in grado di ristrutturare in parte il team e muoverci in una direzione tutta nuova.” In seguito, a concludere il comunicato stampa è il team principal e ingegnere Andrea Stella, che ringrazia l’ingegnere per il lavoro svolto durante l’arco di questi anni.