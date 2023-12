Caso Bustamante: un like accidentale scatena la bufera

La nuova recluta della McLaren, Bianca Bustamante, avrebbe accidentalmente messo un like a un post Twitter alquanto offensivo nei confronti di Lance Stroll. Nel Twitt, infatti, il pilota dell’Aston Martin era stato definito ‘autistico’. Purtroppo, nell’era social non sfugge nulla ed anche un semplice like puó scatenare un polverone.

É quanto successo alla diciottene filippina che, dopo essere stata coinvolta nel programma di sviluppo della McLaren, ha acquisito sempre piú successo. Bustamante avrebbe poi rilasciato delle scuse pubbliche per quanto accaduto.

“Mi scuso sinceramente, profondamente. Ammetto che il like a quel tweet é stato inappropriato, non posso credere a tutte le persone che ho ferito. Stavo scorrendo e accidentalmente ho messo il like al tweet, ma piú tardi l’ho rimosso“, ha scritto la ragazza su Twitter.

“Da persona che è cresciuta con un fratello autistico, capisco perfettamente le sfide da affrontare. […] Prendo l’argomento dell’autismo molto seriamente e molto personale. A Lance Stroll e a chiunque si sia offeso, mi scuso sinceramente perché questo tipo di commenti non mi trova d’accordo. Spero che la comunità corse capisce questo è al 100% un incidente, le mie più sincere scuse per questo grande errore”, ha poi concluso.

I rarely share so much about my personal life. But if there’s one thing that kept me going, it was my brother…

And truly I’m sorry to the whole Autism community. pic.twitter.com/s3gwnnTgym

— Bianca Bustamante (@racerbia) December 27, 2023