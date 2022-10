Caso budget cap: cosa rischia Red Bull?

Quali saranno le possibili conseguenze del caso budget cap in cui è coinvolta Red Bull?

Dallo scorso weekend non si parla di altro: il caso budget cap in cui sono coinvolte Red Bull ed Aston Martin. Sembra, infatti, che nei bilanci presentati dai due team a fine 2021 ci siano delle discrepanze nella contabilità. Se Aston Martin sarebbe coinvolta in uno sforo di budget compreso all’interno del limite del 5%, la storia sembra invece differente per Red Bull, colpevole apparentemente di uno sforo più ampio.

Tutti gli occhi sono puntati, quindi, su Red Bull. Il team di Milton Keynes ha visto il suo pilota Verstappen Campione del Mondo piloti 2021 e giocandosi anche il Mondiale Costruttori 2021. Ma non solo: questa stagione si sta avviando a vincere entrambi i campionati. La decisione della FIA di domani potrebbe, quindi, essere cruciale per il futuro di questa stagione.

Cosa rischierebbe Red Bull?

Secondo alcune indiscrezioni le sanzioni potrebbero essere ‘abbordabili’ per i presunti colpevoli. Si parla di multa intorno ai 7 o 7,5 milioni di euro in aggiunta ad una riduzione delle ore in galleria del vento. Nel peggiore dei casi si è parlato di 50 punti di penalità nel Campionato Costruttori, cosa che non avrebbe grosse conseguenze.

I problemi principali sono sostanzialmente due: non c’è né un precedente né una sanzione precisa nel regolamento. Come spiegato da Autosprint, essendo stato inserito il budget cap solo lo scorso anno, non c’è abbastanza, se così si può definire, esperienza a riguardo. E di conseguenza la FIA si sta trovando in una situazione nuova e mai affrontata. Inoltre, nel regolamento finanziario sono presenti diversi tipi di sanzioni, ma non c’è una sanzione precisa.

Per questi motivi saranno estremamente importanti le decisioni prese dalla Federation Internationale de l’Automobile e le eventuali sanzioni ratificate. La giornata di domani sarà uno snodo cruciale per la Formula 1. Non ci resta che attendere ed aspettare l’arrivo della tanto agognata, quanto fondamentale, decisione finale.