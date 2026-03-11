GP Cina: cosa aspettarsi?

GP di Cina in arrivo: cosa aspettarsi dalla seconda tappa

Cosa aspettarsi dal GP di Cina? Questa tappa rappresenta uno dei primi appuntamenti chiave della stagione di Formula 1 e può offrire indicazioni importanti sugli equilibri del campionato. Tra prestazioni delle scuderie di vertice, format sprint e gestione delle gomme, il weekend di Shanghai si preannuncia ricco di spunti interessanti.

McLaren vuole confermarsi al vertice

Dopo l’inizio di stagione, la McLaren sembra aver fatto un importante passo avanti in termini di competitività. Le prestazioni mostrate da Lando Norris e Oscar Piastri hanno evidenziato una vettura molto veloce soprattutto sul giro secco, capace di mettere pressione ai rivali diretti. In Cina potremmo aspettarci un 1-2?

La gara in Cina sarà quindi un banco di prova fondamentale per capire se il vantaggio visto nel primo appuntamento della stagione sia legato alle caratteristiche di quella pista oppure se la McLaren possa davvero essere la monoposto di riferimento in questo avvio di campionato.

Ferrari cerca risposte nel GP di Cina

La Ferrari arriva a Shanghai con alcune incognite. Nonostante segnali di velocità incoraggianti, il team ha dovuto fare i conti con problemi di gestione delle temperature e con prestazioni altalenanti durante il weekend precedente.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton avranno bisogno di un fine settimana più lineare per capire se le difficoltà siano state causate da condizioni particolari o se ci siano aspetti della monoposto che necessitano di ulteriori sviluppi.

Arriva il primo weekend Sprint

Il Gran Premio di Cina ospita anche il primo weekend Sprint della stagione. Questo formato prevede un programma particolarmente compatto: una sola sessione di prove libere, seguita dalla Sprint Qualifying il venerdì e dalla gara Sprint il sabato, prima delle qualifiche e della gara principale.

La riduzione del tempo a disposizione per lavorare sull’assetto delle vetture rende il weekend più imprevedibile e aumenta la possibilità di errori o strategie differenti tra le squadre.

La gestione degli pneumatici sarà decisiva: cosa aspettarsi

Il circuito di Shanghai è noto per essere particolarmente impegnativo per gli pneumatici, soprattutto per l’anteriore sinistra, messa sotto forte stress dalla lunga curva iniziale. Per questo motivo la gestione delle gomme potrebbe diventare uno dei fattori determinanti della gara. I team dovranno trovare il giusto equilibrio tra prestazione e degrado, con strategie che potrebbero prevedere più soste ai box.

Il centro gruppo può sorprendere

Oltre ai team di vertice, anche la battaglia nel centro gruppo merita attenzione. Alcune squadre hanno mostrato segnali di crescita e potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni immediatamente dietro ai top team.

Il Gran Premio di Cina sarà quindi un test importante per capire se queste scuderie riusciranno a mantenere il ritmo mostrato finora oppure se il divario con le squadre di punta resterà significativo.

Con una pista tecnica, un format sprint e diverse incognite sulle prestazioni delle monoposto, il weekend di Shanghai promette spettacolo e potrebbe fornire indicazioni preziose sul prosieguo della stagione di Formula 1.