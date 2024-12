Carreggiata, finalmente si scopre la vera funzione di quei cavi neri che l’attraversano | Anche la tua macchina è dovuta passarci sopra

Ecco a cosa servono quei cavi neri che attraversano la carreggiata su cui molto spesso ci siete passati di sopra con la vostra macchina.

Molti conducenti cadono spesso nel tranello di iniziare a creare congetture su determinati scenari visti su strada, che molto spesso non corrispondono alla realtà. Prima di parlare bisognerebbe spesso informarsi sui fatti, soprattutto quelli inseriti nel Codice della Strada.

Perché si finisce se no, per tramandare attraverso il passaparola, notizie totalmente infondate. Prima di credere a tutto quello che sentite, a prescindere dal contesto, informatevi bene e visionate sempre fonti ufficiali da cui trarre le vostre considerazioni.

Per questo motivo oggi vogliamo svelarvi a cosa servono quei cavi neri che attraversano la carreggiata su cui almeno una volta ci siete passati sopra con la vostra macchina. Non è quello che si dice in giro.

I rumors sui cavi neri che attraversano la strada

Il passaparola non è sempre un bene, soprattutto se si basa su pettegolezzi e credenze popolari, spesso e volentieri, errate. Nel caso dei cavi neri che spesso e volentieri troviamo in alcune strade, molti automobilisti viaggiano da anni nella convinzione che siano sistemi per controllare la velocità con cui si passa su quella strada. Una sorta di autovelox in incognito per capirci.

Da quello che vi diremo dopo, capirete come in realtà questa teoria sia errata, anche perché, rispettando le norme inserite nel Codice della Strada, un autovelox o tutor che sia, deve rispettare determinate regole per poter essere a norma. Tutto il caso degli autovelox non omologati dovrebbe farvi capire quanto in realtà, le norme non debbano essere rispettate soltanto dai cittadini ma anche dagli enti vari.

Svelato il significato dei cavi su strada

A quanti di voi è capitato, almeno una volta, di passare con la propria macchina, sopra quei cavi neri che puntualmente sono inseriti sulla carreggiata? Ebbene, molti hanno sempre pensato fossero una sorta di controllo per la velocità, per multare gli automobilisti indisciplinati. In realtà è tutto più semplice di quello che si potrebbe pensare.

Secondo il sito eladelantado.com, questi cavi altro non sono che un controllo per misurare l’intensità di traffico in determinate strade. Questi rilevatori sono pieni d’aria e ogni volta che un’auto passa da quelle parti, smuovendo l’aria emette una sorta di segnale, registrato e monitorato da un apparecchio collegato alla centrale. In questo modo è possibile capire se in quel punto per esempio, sia necessario costruire una seconda corsia o addirittura immettere la carreggiata in autostrada per smistare meglio il traffico.