Inverno, il pulsante proibito durante la stagione fredda che in estate ti fa risparmiare un fiume di quattrini | Ecco perché non devi mai usarlo in questi giorni

Disattivando il ricircolo dell’aria e utilizzando correttamente il sistema di riscaldamento si possono evitare i fastidiosi vetri appannati

Con l’arrivo della stagione fredda, una delle prime preoccupazioni degli automobilisti è quella di mantenere un ambiente confortevole all’interno della propria vettura. Tuttavia, spesso ci si trova a fare i conti con un abitacolo freddo, vetri appannati e un senso generale di disagio. In questo articolo cercheremo di analizzare le cause di questi fastidi e di fornire alcuni consigli utili per affrontarli al meglio. Uno degli errori più comuni che si commettono durante la stagione fredda è quello di attivare il pulsante del ricircolo dell’aria. Questa funzione, pur essendo utile in alcune circostanze, come ad esempio quando si attraversa una galleria o si passa accanto a veicoli che emettono fumi tossici, può rivelarsi controproducente in inverno.

Perché non attivare il ricircolo dell’aria in inverno?

L’appannamento dei vetri è uno dei problemi più fastidiosi che si possono verificare in auto, soprattutto durante la stagione fredda. Questo fenomeno è causato dalla differenza di temperatura tra l’aria interna all’abitacolo e l’aria esterna, che porta alla condensazione del vapore acqueo presente nell’aria. Premendo il tasto di riciclo dell’aria, il problema non solo non viene risolto ma nell’abitacolo aumenta l’umidità: L’aria interna all’abitacolo, ricca di umidità proveniente dalla traspirazione, viene riciclata continuamente. Questo favorisce la formazione di condensa sui vetri, causando l’appannamento. Inoltre, l’aria fredda interna all’abitacolo viene riscaldata più lentamente rispetto alla funzione di riscaldamento dall’aria esterna, che viene già preriscaldata dal motore. Inoltre l’aria riciclata non viene filtrata e purificata, quindi può contenere polveri, batteri e altri agenti inquinanti.

Come evitare l’appannamento dei vetri?

Il freddo in auto può essere un problema fastidioso, ma con qualche accortezza è possibile creare un ambiente confortevole e sicuro. Come abbiamo visto, il ricircolo dell’aria è uno dei principali responsabili dell’appannamento dei vetri pertanto conviene non attivarlo.

Anche in inverno, l’aria condizionata può essere utile per deumidificare l’aria interna all’abitacolo e prevenire la formazione di condensa.

Un aiuto concreto contro la condensa è la pulizia regolare dei vetri. Utilizzando prodotti specifici per la pulizia dei vetri ci si può assicurare anche che non siano presenti tracce di sporco o unto. Un altra necessaria operazione di manutenzione è pulire i filtri dell’aria. Un filtro intasato può ridurre l’efficacia del sistema di ventilazione e favorire l’appannamento dei vetri. In caso di problemi particolarmente persistenti, si può ricorrere all’utilizzo di un deumidificatore per auto.