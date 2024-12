Olio motore, se sbagli con questo codice butti via tutto il blocco del propulsore | Il numerino che vale migliaia di euro

Attenzione al numerino presente nell’olio motore, se sbagliate questo codice buttate via tutto il blocco del propulsore.

Quando si acquista un’automobile, non bisogna informarsi soltanto sulle varie pratiche burocratiche, come per esempio la scadenza dell’assicurazione, del bollo e della revisione ma sono molteplici i fattori da conoscere.

Per esempio tutta la parte della manutenzione ordinaria che è di vostra competenza, in quanto sono molti i guidatori che si occupano di alcuni aspetti del motore che possono essere svolti da soli e non solo dal meccanico.

Il cambio dell’olio motore per esempio è tra questi, ma badate bene che se sbagliate a leggere questo codice, butterete tutto il blocco del propulsore. Non parliamo di cifre irrisorie, per questo motivo fareste meglio a informarvi o in alternativa a recarvi in un’officina autorizzata.

Le date da segnare sul calendario

Sono molteplici le date da segnare sul calendario, dopo l’acquisto di un’automobile. Come vi dicevamo prima, molte riguardano gli aspetti burocratici, dalla scadenza dell’RC Auto fino ad arrivare a quello del bollo e della revisione, mentre altre riguardano la manutenzione.

A prescindere da quella straordinaria, che si sa, in questo caso, raramente si può prevedere, in merito a quella ordinaria, sono diversi gli aspetti da tenere a mente. Dal controllo generale dell’auto, fino ad arrivare al cambio dei filtri, alle pastiglie, all’olio e così via. Molteplici aspetti poi, sono a carico del vostro meccanico di fiducia, il quale dovrà visionare la macchina nei tempi consoni, come per esempio durante il famoso “tagliando”.

Cosa sapere dell’olio motore

In merito alla manutenzione ordinaria, c’è un aspetto che dovreste conoscere e riguarda il cambio dell’olio motore. Se non fate attenzione a questo codice rischiate di buttare tutto il blocco del propulsore; quel numerino potrà salvare i vostri risparmi. Badate bene che esiste un olio per l’inverno e uno per l’estate e questi andranno sostituiti in base al cambio delle temperature.

Per farvi un esempio, di questi periodi, dovrete quindi acquistare quelli che sull’etichetta presentano la “W”, che indica appunto la voce invernale. Oltre questo dovrete tenere in considerazione sia i numeri presenti alla destra della lettera che quelli alla sinistra, in quanto il primo blocco indica l’indice di viscosità dell’olio ad alta temperatura, mentre i secondi a basse temperature. Più questi numeri saranno bassi e più l’auto andrà veloce durante l’avviamento. Qualora non voleste sostituire l’olio in base alla stagione, vi basterà acquistare l’olio multigrado, utilizzabile durante tutto l’anno, un po’ come i pneumatici “4 stagioni”.