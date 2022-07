Carlos Sainz senza rimosi dopo Silverstone

Quando ha oltrepassato i cancelli del Red Bull Ring, Carlos Sainz sembrava un uomo nuovo. Lo spagnolo, per la prima volta in carriera, è entrato nel paddock da vincitore del GP di Gran Bretagna, che si è disputato a Silverstone il fine settimana scorso

Il madrileño non ha nessuna intenzione di alzare il piede nel corso della stagione. E lo ha lasciato chiaramente intendere in una serie di dichiarazioni rilasciate dopo i fatti di Silverstone. Secondo Carlos Sainz, durante il GP di Gran Bretagna, non ci sarebbe stato niente di male nel chiedere alla Ferrari di non allontanarsi troppo da Leclerc. Alla fine il risultato è stato una vittoria per il Cavallino Rampante e la prima in carriera per il figlio d’arte.

Il momento chiave del GP di Gran Bretagna risale all’ingresso in pista della Safety Car a seguito del ritiro di Ocon. Sainz si trova alle spalle di Leclerc e la Ferrari mette in atto una strategia che è stata criticata da più parti. Il team di Maranello decide di non far rientrare ai box il monegasco per cambiare le gomme e chiede allo spagnolo di lasciare un po’ di spazio al compagno di squadra con l’obiettivo di proteggere le spalle a Leclerc.

Carlos Sainz non ci sta. E alla ripartenza supera il monegasco si riprende la leadership della corsa. Se lo spagnolo conquisterà il GP di Gran Bretagna; Leclerc dovrà accontentarsi della quarta posizione.

Sainz non ha rimorsi

Dopo essere andato molto vicino a salire sul gradino più alto del podio in almeno tre occasioni nel 2022, ce l’ha fatta. E grazie alla vittoria ottenuta a Silverstone, il figlio d’arte ha anche accorciato le distanze in campionato rispetto al compagno di squadra.

Ma, archiviato il GP di Gran Bretagna, il mondiale di Formula 1 torna già in pista, questa volta in Austria. Al Red Bull Ring, giardino di casa della scuderia di Milton Keynes. E Sainz ha già fatto capire di non avere rimpianti per quanto avvenuto domenica scorsa.

“La Ferrari ha vinto e io ho vinto. Quindi non credo che si possa parlare di scelta sbagliata – ha raccontato il pilota spagnolo – Penso che in quel momento, in auto, sapessi benissimo quello che dovessi fare. Sapevo che non avrei messo Leclerc in una posizione compromettente e, allo stesso tempo, che avrei regalato alla Ferrari una vittoria sicura. È questo a cui la squadra tiene di più e sono convinto che tutto sia stato fatto nel modo più sensato“.

Incontro tra Binotto e Leclerc in settimana

Eppure l’aria che tira attorno al motorhome della Ferrari al Red Bull Ring sembra tagliarsi col coltello. Proprio a seguito di quanto accaduto a Silverstone, nel corso di questa settimana, Leclerc e Mattia Binotto si sono incontrati a Montecarlo per mettere fine a ogni polemica.

Il monegasco, a seguito della corsa, aveva lasciato intendere di essere stizzito con la Ferrari per la scelta di aver favorito Sainz nel cambio gomme. Una dichiarazione non gradita dal Team Principal della Rossa.

“Quando ho superato Leclerc non gli ho fatto correre nessun genere di rischio. È stato facile superarlo per la differenza di mescole degli pneumatici. Ripeto: ho vinto la gara per la Ferrari e penso che alla fine sia stato un buon risultato – ha sottolineato il pilota spagnolo – Quindi, per rispondere alla domanda se a mente fredda mi sarei comportato nello stesso modo, rispondo di sì.

Credo che il team abbia compreso perfettamente la mia posizione, penso sia stata presa una decisione giusta non lasciando distanza alla ripartenza“.

Disubbidirà ancora?

Sainz ha anche sottolineato che nel tradizionale briefing del team nel post gara, non ci sia stata animosità da parte di nessuno: “È stato tutto molto normale. Come sempre. Un normale incontro tra gentiluomini. Se qualcosa ci caratterizza in Ferrari è lo spirito di squadra e il rispetto tra colleghi. Non ha visto nulla di strano all’interno del team“.

Ma la fame di Sainz è tanta. E la voglia di tornare sul gradino più alto del podio in breve termine ancora di più: “Questa vittoria ha rinnovato la mia voglia di ottenere ancora questo risultato e di continuare a lottare in pista per conquistare nuove vittorie“, ha concluso.