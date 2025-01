Car pooling, il nuovo cartello per le corsie riservate: le telecamere sono pronte a contare i passeggeri | Sberle da 135€ per chi viaggia solo

Nuovo cartello per il car pooling (Fonte: Foto di Elijah O'Donnell per Pexels) - www.f1world.it

Se non volete iniziare l’anno nuovo con multe di 135€, se vi trovate qui dovrete tenere in considerazione questo nuovo cartello per le corsie riservate al car pooling.

Il nuovo Codice della Strada è solo uno delle varie modifiche che gli automobilisti hanno dovuto digerire, in quanto la legge non è mai fissa, gli articoli possono sempre cambiare. Così come i segnali stradali e le regole che ne garantiscono l’equilibrio.

Per questo non bisognerebbe mai smettere di informarsi e studiare, visto che nulla resta invariato, come per esempio la segnaletica stradale. Non è una novità che nuovi segnali vengano introdotti oppure alcuni vengano modificati, in base alla vita attuale.

Per questo non stupisce l’arrivo di questo nuovo cartello per le corsie riservate al car pooling. Le telecamere ci sono e se il numero di passeggeri non sarà conforme, multe da 135€ potrebbero rovinarvi il Capodanno se vi trovate in questo luogo.

Che cos’è il car pooling

Prima di parlarvi di questo nuovo cartello, per fare in modo che tutti sanno di cosa parliamo, volevamo dirvi cos’è di preciso il car pooling. Questa pratica, diventata molto gettonata in questi anni, altro non è che la pratica comune di un gruppo di persone di utilizzare una sola auto, dividendo le spese, per arrivare nel medesimo luogo di arrivo.

Per esempio i colleghi di lavoro praticano spesso questa scelta per risparmiare sui costi di gestione dell’auto. Inoltre in questo modo, c’è anche una riduzione dell’inquinamento, visto che 5 persone utilizzano un’auto soltanto e non una a testa. Molto spesso questa condivisione viene impiegata anche durante lo spostamento per raggiungere i luoghi turistici nei giorni di vacanza. Lo si fa sia tra amici e conoscenti, sia con estranei, attraverso delle apposite app. Ovviamente questa seconda possibilità andrebbe ponderata con cura.

Il nuovo segnale da conoscere

Sapevate che esiste un nuovo cartello che riserva le corsie a chi abbraccia il car pooling? Badate bene però che le telecamere funzionano perfettamente e se nel veicolo in questione non ci saranno dalle 2 persone in su, rischiate multe molto salate di 135€ ogni volta.

Questo segnale dallo sfondo blu, con un diamante bianco al centro è stato introdotto sulla tangenziale di Parigi, quindi se a Capodanno andrete a visitare la città dell’amore, fareste meglio a prestare attenzione a questa nuova indicazione. In molti sostengono che prima o poi, questo cartello potrebbe arrivare in tutte le strade di Europa, visto che pare smisti il traffico, abbassando le percentuali di inquinamento date dalle auto incolonnate.