Sorpassi, da ora è consentito anche su doppia striscia continua | L’eccezione alla regola che nessuno conosce

Il tema sorpasso è sempre molto delicato, soprattutto se si tratta di una strada a doppia striscia continua. Con delle eccezioni

Una delle prime nozioni che vengono insegnate a scuola guida, quando si inizia a studiare per prendere la patente, è che è proibito superare un’altra automobile se la corsia opposta è separata da quella di marcia da una striscia continua.

Peggio ancora se la striscia continua è doppia, nel qual caso è ancora più pericoloso e sanzionabile superare invadendo la striscia di mezzeria che separa le due corsie di marcia. Da ritiro della patente

Di fatto questo accade perché quando ci troviamo di fronte a una strada divisa da una doppia striscia continua, questo significa che il tratto di strada che stiamo percorrendo è particolarmente pericoloso, e quindi non infrangere la legge e il Codice della Strada è anche un modo per mantenersi in sicurezza.

Eppure a quanto pare ci sono delle eccezioni secondo le quali è possibile effettuare dei sorpassi in una corsia stradale con doppia striscia continua, soprattutto se questo significa che lo si può fare in sicurezza, sia per chi sorpassa, sia per chi viene sorpassato.

Il sorpasso del ciclista

L’eccezione al divieto di sorpasso su una strada con doppia striscia continua riguarda il sorpasso dei ciclisti, una delle categorie più fragili ma allo stesso tempo fastidiose di veicoli che percorrono la strada. Essendo di fatto molto poco ingombranti, è possibile secondo il codice della strada sorpassarli anche se siamo su una strada a doppia linea di mezzeria continua.

Certamente anche in questo caso ci sono delle accortezze di cui tenere comunque conto, perché se pure è vero che sono molto poco ingombranti, tendono a occupare parecchio spazio. Pertanto è necessario avere la certezza di mantenere almeno 1,5 metri di distanza e di riuscire a non invadere la corsia opposta.

Attenzione alle norme di sicurezza

Anche se il Codice della Strada dice che c’è la possibilità di sorpassare una bicicletta anche in presenza di una linea continua, è naturale che la priorità deve sempre essere la sicurezza. Infatti, oltre all’obbligo di mantenere la distanza laterale di sicurezza, è importante anche ridurre la velocità durante il sorpasso, poiché le biciclette sono molto più suscettibili alle variazioni di velocità dei veicoli vicini e alle condizioni della strada.

Ad esempio, vento laterale o sbandamenti del ciclista potrebbero aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo è molto importante prestare la massima attenzione quando si sorpassa un ciclista, o un gruppo di ciclisti.