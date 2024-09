Cambio olio, sei proprio sicuro di quello che stai mettendo? Il significato occulto del codice che nessuno sa a cosa si riferisce

Il cambio dell’olio è un’operazione di routine per ogni automobilista, ma cosa indicano le sigle e i numeri che campeggiano sulle lattine?

Il cambio dell’olio è una delle operazioni di manutenzione più importanti per la salute del nostro veicolo. Dietro al semplice gesto di versare un liquido lubrificante nel motore, si nasconde un mondo di informazioni, spesso criptate in codici e sigle che possono sembrare indecifrabili per chi non è del settore.

Dietro questi apparentemente incomprensibili codici si cela un mondo di informazioni tecniche, fondamentali per la scelta del lubrificante più adatto al proprio motore. In questo articolo sveleremo il significato nascosto di questi codici, aiutandoti a scegliere l’olio giusto e a prenderti cura del tuo motore nel migliore dei modi.

Per prima cosa dobbiamo però smentire alcune credenze comuni sull’olio motore, come l’idea che un olio più denso sia sempre migliore o che si possa mescolare liberamente oli di diversa viscosità. Solo un olio adeguato crea un giusto film lubrificante tra le parti in movimento del motore, riducendo l’attrito e l’usura.

Un olio troppo viscoso può causare un attrito eccessivo tra le parti del motore, mentre un olio troppo fluido può non garantire una lubrificazione adeguata. Scegliere l’olio sbagliato può compromettere i componenti del motore, ridurre le prestazioni e, nei casi più gravi, causare danni irreparabili.

Il codice sulla lattina: un enigma da svelare

I codici degli oli motore servono principalmente a identificare il prodotto e a garantirne la qualità. Andiamo a svelare alcuni dei misteri nascosti dietro a questo codice. I primi numeri indicano la viscosità dell’olio, ovvero la sua capacità di scorrere a diverse temperature. Un olio 5W30, ad esempio, ha una viscosità bassa a basse temperature (5W) e una viscosità più alta a temperature elevate (30).

Le lettere che seguono i numeri indicano le specifiche dell’olio, ovvero gli standard qualitativi a cui deve conformarsi. Le principali specifiche sono ACEA (per l’Europa) e API (per gli Stati Uniti). Oltre alla viscosità e alle specifiche, il codice può indicare altre caratteristiche dell’olio, come l’utilizzo previsto (benzina, diesel, motori con o senza turbo) e la presenza di additivi specifici.

In ogni caso il manuale della tua auto indica sempre l’olio consigliato dal costruttore. Il codice sulla lattina dell’olio motore è una fonte preziosa di informazioni per scegliere il prodotto giusto per la tua auto. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la scelta dell’olio è solo uno degli aspetti da considerare per una corretta manutenzione del veicolo.