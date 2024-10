Cambio gomme, la mazzata chenon ti aspetti | Al posto di blocco già non controllano più i dispositivi invernali, guardano un altro dettaglio che sfugge a tutti

Attenzione al posto di blocco, il cambio gomme di quest’anno potrebbe esserci la mazzata proprio dietro l’angolo, ecco la verità.

Siamo giunti proprio a quel momento dell’anno, quello in cui è indispensabile procedere con l’adeguamento della propria automobile per il periodo invernale. Questo vuol dire che alcune strade saranno molto più pericolose per via della neve e del ghiaccio che su di esse potrebbero sedimentarti.

Tanto il ghiaccio, quanto l’acqua e la neve possono influire negativamente sulla tenuta di strada e questo vuol dire, sostanzialmente che si corre un rischio maggiore per via della possibile perdita del grip.

Buona parte di questo dipende dalla tipologia di pneumatici che vengono utilizzati per la propria automobile. Proprio per questo motivo il Codice della Strada impone ad ogni automobilista, di seguire regole specifiche per quello che riguarda i pneumatici nel periodo invernale, ovvero dal 15 novembre, fino al 15 maggio. In questo lasso di tempo gli automobilisti sono chiamati ad adeguare la vettura per evitare sanzioni.

Quindi dal 15 novembre occorrerà viaggiare, su tutte le strade in cui è richiesto, utilizzando pneumatici 4 stagioni, invernali, ovvero con le catene da neve nel bagagliaio per poterle utilizzare al bisogno. Al posto di blocco controlleranno tutto questo, ma non si tratta dell’unico elemento su cui le forze dell’ordine interverranno.

Anche questa volta sono previsti controlli a tappeto

Come succede spesso anche per il rispetto delle regole sui pneumatici è indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine che provvederanno a una serie di controlli a tappeto per evitare che gli automobilisti possano commettere errori ed esporre se stessi e gli altri a una serie di rischi.

Quello che però occorre comprendere è che coloro che procedono con i posti di blocco possono controllare i pneumatici indipendentemente dall’obbligo di pneumatici invernali. Per tutto l’arco dell’anno si rivela di fondamentale importanza riuscire ad utilizzare pneumatici omologati.

Omologazione dei pneumatici e sanzioni

Gli unici pneumatici che possono essere utilizzati sono quelli omologati per la propria vettura, ovvero gomme che effettivamente siano indicate sul libretto di circolazione dell’automobile. Il rischio che si corre è di pneumatici che non sono adatti alla propria vettura, anche se è possibile chiedere l’omologazione del pneumatico.

In ogni caso, chiunque utilizzi pneumatici non omologati rischia una sanzione pari a 419 euro e il possibile ritiro della carta di Circolazione. Senza considerare che, nel caso in cui si verifichino incidenti, sarebbe a carico dell’automobilista il pagamento dei danni occorsi all’altro automobilista coinvolto.