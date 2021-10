Cambiano le regole: tempi cancellati con doppia bandiera gialla

Se in pista è esposta la bandiera gialla, i commissari cancelleranno il tempo dei piloti. E’ questa la nuova regola

Da questo weekend ad Austin, cambiano le regole: saranno cancellati tutti i tempi segnati con doppia bandiera gialla esposta in pista. La FIA lo ha comunicato dopo le recenti polemiche nate attorno a Fernando Alonso in Turchia. Lo spagnolo aveva infatti migliorato il proprio crono mentre i commissari sventolavano la doppia bandiera gialla. Come lui, anche Lando Norris: l’inglese della McLaren ha fatto lo stesso durante il fine settimana di gara in Russia.

Una misura che la Federazione introduce, e che non è detto possa essere ulteriormente modificata e/o implementata in futuro, per garantire un livello maggiore di sicurezza sui circuiti. Per evitare ulteriori diatribe a riguardo e far sì che il regolamento sia limpido, la nuova normativa imporrà dunque ai piloti di rallentare in maniera significativa o, se necessario, di fermarsi.

MICHAEL MASI SPIEGA COME FUNZIONERA’ DAL GP DEGLI STATI UNITI

“Qualsiasi pilota che passi in un’area con doppia bandiera gialla deve rallentare in modo significativo ed essere pronto a cambiare direzione o fermarsi. Affinché i commissari si convincano che qualsiasi pilota abbia soddisfatto tali requisiti, deve essere chiaro che questi non abbiano tentato di segnare un giro veloce e per motivi pratici verrà cancellato qualsiasi crono effettuato in un settore con doppia bandiera gialla esposta“, ha riferito la FIA.

Come riporta Soymotor.com, il Direttore di Gara della Formula 1 Michael Masi considera questa regola una buona soluzione per garantire che tutti i piloti alzino il piede. Ovviamente, non esclude che le cose possano cambiare nel corso delle prossime gare o nel 2022. “Eliminare i tempi sul giro potrebbe essere una soluzione. Probabilmente dovremo apportare alcune modifiche in modo che tutto sia più chiaro per tutti“, ha concluso Masi.