Calze da neve, buttale via subito: queste non sono assolutamente legali in Italia: leggi il numero e vedi che ho ragione | 344€ di multa

Se hai le calze da neve per la tua automobile, buttale immediatamente, altrimenti rischi di dover pagare 344 euro di multa.

Anche se la stagione invernale è quasi in dirittura d’arrivo, fino al mese di aprile, in Italia, vi è l’obbligo di avere pneumatici di neve, catene o calze a bordo della vettura. Tutti coloro che vengono trovati sprovvisti rischiano una sanzione piuttosto elevata.

Ma la nuova normativa impone però, che anche coloro che vengono trovati con le calze da neve possono essere sanzionati, si consiglia quindi di eliminarle immediatamente, se non di vogliono pagare ben 344 euro di multa.

Questo accessorio per le vetture, ormai da diversi anni viene molto utilizzato dagli automobilisti, soprattutto durante la stagione invernale. Una soluzione che risulta essere particolarmente pratica, peccato però, che da questo momento in poi, non sarà più possibile sceglierle.

Purtroppo le calze da neve non sono sempre sicure e soprattutto potrebbero non essere legali. Ecco cosa devi sapere a riguardo, per evitare sanzioni.

Le calze da neve non sono sempre valide: ecco quando rischi grosso

L’errore di alcuni automobilisti è quello di dare per scontato alcune regolamentazioni, ma in alcuni casi gli elementi che utilizziamo non sono conformi alla normativa vigente. Ovviamente, in questi specifici casi, è possibile che nel momento in cui si venga formati dalle forze dell’ordine, si venga severamente sanzionati. In Italia è obbligatorio utilizzare i pneumatici invernali, le catene e le calze dal 15 novembre al 15 aprile, con alcune modifiche a seconda delle zone d’Italia.

Dal 23 marzo del 2023 poi, la legge è andata ad equiparare le calze da neve alle più comuni catene da neve, ma la stessa regolamentazione, non ha fatto altro che andare a chiarire anche le caratteristiche che le calze da neve devono avere. Quindi quello che risulta essere veramente importante è riuscire a comprendere se effettivamente ciò che si ha in auto risponde alla normativa vigente.

Come evitare la multa da 344 euro: il numero che fa la differenza

Prestare attenzione a un particolare è importante per evitare una sanzione da 344 euro. Ci sarebbe un numero che fa veramente la differenza; per evitare qualsiasi tipologia di problema, prima di montare le calze da neve, occorre controllare il numero di omologazione. La certificazione che occorre in Italia è la UNI EN 16662-1:2020, l’unica valida sul territorio italiano. Solo nel caso in cui il prodotto presenti tale sigla, allora la calza da neve può essere utilizzata in strada.

Nel caso in cui si continuino a utilizzare modelli che non sono certificati, per via della sicurezza stradale è possibile vedersi elevare notevoli sanzioni. Quindi è importante controllare il proprio equipaggiamento.