Addio ai parcheggi a pagamento, stanno eliminando tutti parchimetri: ti basta avere il cellulare per parcheggiare dove vuoi

Diremo definitivamente addio ai parcheggi a pagamento, basta il solo cellulare per riuscire a parcheggiare veramente ovunque.

I parcheggio sono ormai l’incubo di moltissimi automobilisti. Con l’aumento del numero delle automobili che sono in circolazione trovare un posto dove poter parcheggiare la vettura sembra essere veramente una mission impossible. Purtroppo a creare non poche discussioni è la presenza sul territorio di un gran numero di parcheggi a pagamento.

Quello che gli automobilisti sperano è che finalmente si possa parcheggiare gratuitamente. Dalle notizie che ci arrivano, sembra proprio che ben presto tutti i parchimetri verranno eliminati.

Ci sono diverse città che già avrebbero provveduto a mettere in pratica tutto questo, eliminando in maniera definitiva le colonnine per pagare il parcheggio. Quindi si potrà finalmente parcheggiare in maniera del tutto gratuita?

Occorre comprendere quindi questa trasformazione a cosa è dovuta, veramente si potrà avere tutti parcheggi gratuiti? Dopo anni in cui nelle città sono continuati a sorgere parcheggi a pagamenti, questo cambiamento di rotta potrebbe significare un cambio veramente radicale.

Stop ai parchimetri: ecco cosa sta succedendo nelle città italiane

Le amministrazioni comunali stanno lavorando in maniera da semplificare la vita dei cittadini. Il primo tra gli interventi che stanno mettendo in atto sono i parchimetri da dentro le città, che tanti problemi stanno creando. Considerando lo sviluppo tecnologico che ha portato all’utilizzo sempre maggiore dei pagamenti elettronici e alla mancanza di contanti, dover pagare alla colonnina diventa molto difficile. Una situazione che continuerà a peggiorare nel corso degli anni.

Senza considerare poi, le volte in cui i parchimetri sono guasti, ovvero, troppo lontani dal parcheggio trovato libero. In questi casi si rischiano multe nel caso in cui ci si trova di fronte al controllo delle forze dell’ordine. Il cambiamento è inevitabile, anche se però, purtroppo, non tutti gli automobilisti sono pronti a questo.

Come funziona il nuovo sistema: cosa devi fare per parcheggiare

La rivoluzione dei parcheggi è finalmente iniziata; ma questo non vuol certo dire che diventeranno completamente gratuiti. Il metodo di pagamento cambia in maniera definitiva, perchè invece di inserire le monete nel parchimetro, da questo momento in poi si utilizzerà una semplice applicazione tramite il proprio smartphone.

I comuni negli ultimi anni stanno implementando numerose piattaforme digitali che permetterebbero di pagare la sosta in maniera completamente diretta con il cellulare. Si va a selezionare l’area di parcheggio e la durata, con un sistema molto semplice, con la propria carta di credito o una ricaricabile. Certo per qualcuno utilizzare l’applicazione potrebbe non essere semplice, proprio per questo motivo al momento i due metodi sono stati affiancati, ma il passaggio totale non si farà di certo attendere.