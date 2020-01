Buon compleanno a Hamilton, inesauribile fonte di ispirazione!

Ecco cosa accade quando il mito Ferrari si scontra con l’inarrestabile Lewis Hamilton. Non c’è ragione o nazionalità che tenga dinnanzi a un talento così cristallino e a una persona dalle infinite sfaccettature

In Italia il mito Ferrari è sacro, quasi mistico, alcuni addirittura credono che non ci si possa considerare italiani doc se non si simpatizza o si è tifosi sfegatati della Rossa di Maranello, che da sempre fa tanto battere il cuore di infiniti appassionati. Nutro un profondo rispetto per lei e la sua incredibile storia, ma il cuore e la ragione non sempre coincidono e credo fermamente che non si è meno italiani di altri, se a far battere il cuore è Lewis Hamilton, colui che negli anni ne è diventato il temibile rivale.

Da sempre appassionata di calcio, con cui sono cresciuta sin dalla tenera età, la Formula 1 è stata una scoperta incredibile ma al tempo stesso sconvolgente. Uno sport che mi appariva così lontano dalle mie sensibili corde è riuscito a diventare parte integrante del mio quotidiano, grazie a un britannico dal talento inarrestabile, che sta riscrivendo pagine e pagine di storia, consacrandosi ciò che era destinato a diventare sin dal principio, ciò che forse nemmeno lui stesso credeva di poter essere, cioè leggenda.

I MOTIVI PER CUI TIFO LEWIS HAMILTON

Le domande più ricorrenti che mi vengono poste, quando esprimo il mio tifo per lui sono: “Perché proprio Hamilton? Cos’ha di speciale?” Ritengo che la cosa strabiliante non sia tanto la risposta che darò, quanto l’entusiasmo che mi provoca dover spiegare cosa significhi realmente per me e mentre lo faccio, mi spunta in faccia un sorrisone enorme. Non ho fatto una selezione e ho scelto il sei volte Campione del Mondo, ma tutto è nato guardando per caso la Formula 1 con mia sorella, che mi narrava e metteva in risalto le gesta e qualità di Fernando Alonso, invece io non ho avuto dubbi e ho subito capito che sarebbe stato Lewis Hamilton il mio pilota, perciò credo che in un certo senso sia stato lui a scegliere me.

Vi starete chiedendo come, beh, semplicemente la sua forza e la sua sete di vittoria mi hanno captato, teletrasportandomi letteralmente lì con lui, come se stessi gareggiando anch’io. “Cosa rappresenta per te Lewis Hamilton?” è una delle domande che le persone mi pongono spesso. Lewis per me è il bene, un mix perfetto di cose indescrivibili e per cui non esiste fine, tutte insieme. Il britannico è l’esempio dell’umiltà, la prova schiacciante della tenacia, della determinazione, del partire da zero riuscendo con sacrificio e dedizione ad arrivare lontanissimo.

LEWIS E’ LA FIAMMA CAPACE DI ACCENDERE I SOGNI DI TUTTI

E’ il prototipo di forza che ho scelto di avere, ogni qualvolta devo affrontare qualcosa che reputo più grande di me, pura passione per la velocità e per il Circus che non solo da anni è casa sua, ma ormai è anche casa mia, perché Lewis Hamilton è la Formula 1, specialmente la mia e quella di tutti i suoi tifosi. Il britannico è capace di trasformarmi in ultras, quando nella marea rossa di Monza esulto a squarciagola per i suoi sorpassi, ma è anche molto altro, grazie ai messaggi pieni di positività e ottimismo che trasmette tramite i suoi profili social ufficiali, diventando la fiamma che tiene accesa i sogni di tutti. Lewis è quella marcia in più, è la spinta che ti dai quando vuoi assaporare cose nuove ma sei titubante perché non ti senti abbastanza all’altezza.

BUON COMPLEANNO LEWIS

L’augurio più grande che posso fare a Lewis è proprio questo, quello di sentirsi sempre all’altezza, anche se ci sono mille motivi che vorrebbero dimostrare il contrario e di continuare a emozionarci e stupirci, non smettendo mai di emozionarsi lui stesso e ricordandosi sempre che è emblema di forza, coraggio e inesauribile fonte di ispirazione per le persone di tutte le età. Buon compleanno campione, continua questo incredibile viaggio verso record da infrangere e costruire, con la consapevolezza che i tuoi tifosi saranno sempre con te a sostenerti, perché tifare per te è un privilegio di cui non si può fare a meno!