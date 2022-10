Budget cap: la FIA conferma i sospetti e Red Bull risponde

Red Bull secca sul fascicolo conclusivo

Si chiude, almeno in modo ufficioso, il dibattito che ha acceso fiamme tra i team della Formula 1. L’atteso resoconto finale FIA sul discorso budget cap è ora pubblico, dopo l’annuncio nel tardo pomeriggio. Nonostante le due squadre coinvolte, ovvero Aston Martin e Red Bull hanno più e più volte ribadito che le accuse fossero infondate, FIA ha confermato di aver riscontrato un’infrazione di spesa minore. Christian Horner ed Helmut Marko nelle ultime settimane hanno più volte ribadito di ritenere completamente regolare l’operato della Red Bull nella stagione 2021 in materia di budget cap. La risposta Red Bull sul documento finale del budget cap è secca.

Subito dopo la pubblicazione del comunicato è arrivata la risposta ufficiale del team, che solo ieri ha festeggiato con Max Verstappen la vittoria a Suzuka e il secondo titolo consecutivo di campione del mondo. La replica della Red Bull è piuttosto dura. Non solo ha negato ogni addebito, ribadendo la propria ferma posizione ma ha sottointeso che saranno loro ad indagare sull’operato FIA. Nel comunicato però viene anche manifestato rispetto per l’operazione di trasparenza portata avanti della Federazione.

Disappunto e minacce velate sono la risposta Red Bull

“Prendiamo atto con sorpresa e disappunto delle conclusioni della FIA in merito a una ‘infrazione di spesa minore’. La nostra presentazione per il 2021 era al di sotto del cap, quindi abbiamo bisogno di ricontrollare con attenzione le conclusioni della FIA, visto che la nostra convinzione resta che i costi rilevanti siano inferiori all’ammontare del budget cap 2021″. Red Bull ha approfittato della situazione anche per attaccare le scuderie rivali (non nominate esplicitamente) per aver aizzato contro di loro i tifosi cercando di mettere in cattiva luce la squadra ed i suoi piloti.

“Nonostante le congetture e il posizionamento di altri c’è ovviamente un procedimento da seguire sotto le regole della FIA, che noi seguiremo rispettosamente mentre consideriamo tutte le opzioni a nostra disposizione“. Probabilmente, Red Bull intenterà un ricorso contro la decisione FIA data la risposta alla FIA sul budget cap, e viste le circostanze arriverà seppur in forma molto più lieve di quanto si vociferava (addirittura di azzerare i punti della scuderia) una penalità. Resta da vedere la vera pena che sarà inflitta, probabilmente prima dell’arrivo del Circus in Texas.