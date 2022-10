Verstappen e Schumacher, due campioni a confronto

La storia del Campione olandese è sicuramente da togliere il fiato, figlio d’arte divenuto subito un prodigio sin dai kart, il suo debutto in gara arrivò alla tenera età di 17 anni, ottenendo una Super Licenza che gli permise di entrare da minorenne all’interno della F1. Molti i piloti all’interno del paddock che considerarono il suo stile di guida molto pericoloso, rinominandolo “MadMax”.

Fra gli episodi più celebri ricordiamo ciò che avvenne durante le prove del GP di Monaco del 2018 dove la Red Bull dimostrò di avere un buon ritmo, Verstappen per voler dimostrare di essere il più veloce, si spinse oltre il limite, provocando un’incidente che lo costrinse a partire ultimo. Mentre il suo compagno di squadra ottenne la vittoria quel weekend, egli cominciò a riflettere su cosa dover cambiare per ambire alla vittoria e al suo sogno di diventare Campione Del Mondo.

Nella stagione 2021 il vulcanico Verstappen si scontrò con uno dei pilastri della F1, Lewis Hamilton. Una stagione intensa, da togliere il fiato, arrivando ad Abu Dhabi a pari merito, dove venne poi eletto il vincitore, che fu proprio Verstappen. Un titolo vinto in circostanze controverse, che non fecero oscurare la solidità e maturità apportata dal talento della scuderia Red Bull.

Ottobre 2022, la storia si ripete, ottenendo il secondo titolo mondiale. A soli 25 anni il pilota olandese vanta più di 1.900 punti, 74 podi, 32 vittorie, 21 giri più veloci, 18 pole position e due Campionati del Mondo.

To win it here in Japan makes it extra special, thank you for everything @Honda. I hope you enjoy this as much as I do 🙌 pic.twitter.com/m5ctVMpHvw

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 9, 2022