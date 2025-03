Buca stradale, se la becchi e ti spacchi l’auto paghi pure 1.500€ di multa: la nuova regola da criminali

Le buche sulle strade rappresentano un’amara costante sulle strade italiane, oltre che una fonte di rischio: e la legge non ci tutela.

Chi non ricorda l’esame di guida? Uno degli snodi cruciali della nostra esistenza, una delle prime tappe che segnano il passaggio dalla gioventù alla maturità.

Che poi a 18-19 anni, l’età nella quale in generale si acquisisce il diritto di guidare, non è che si sia sempre già maturi. Di sicuro si è ancora giovani, fatto sta che quel giorno viene affrontato con un mix tra paura e incoscienza.

A chi non è capitato di sognare gli imprevisti peggiori? Che l’auto vada in panne o di dimenticarsi di indossare la cintura di sicurezza (non vale per le giovani generazioni il bip automatico che ricorda la dimenticanza…). O magari di incappare in una buca “assassina”.

Un rischio, quest’ultimo, più che concreto con i tempi che corrono. Le strade delle nostre città sono infatti sempre più dissestate e non è sempre possibile accorgersi per tempo dell’insidia in agguato.

Buca stradale “assassina”? Scenario da incubo: al danno può aggiungersi la beffa

Da Bolzano a Palermo il problema riguarda tutto lo Stivale, ma siccome i guai non vengono mai da soli, e le beffe neppure, ecco che al danno di rischiare di compromettere le sospensioni del proprio mezzo a causa dei “crateri” sta per aggiungersi un ulteriore rischio a metà tra l’allucinante e l’inaccettabile.

Una delle domande più “scottanti” che si pone l’automobilista-medio riguarda infatti l’eventuale risarcimento cui si avrebbe diritto qualora una buca stradale danneggiasse in maniera significativa qualche componente della nostra macchina o ci procurasse lesioni fisiche. Ebbene, meglio non farsi troppe illusioni, perché le regole attuali non solo non ci tutelano, ma rischiano anzi di lasciarci al verde.

Lesioni da buche stradali: il risarcimento è possibile solo in un caso

Il primo dovere dell’automobilista sarà quello di avvisare le forze dell’ordine, fornendo loro il maggior numero di prove oggettive possibili, comprese le testimonianze di persone presenti al momento dell’incidente. Un “esercizio” tutt’altro che semplice, ma in ogni caso a fare giurisprudenza in materia è quanto stabilito dalla Cassazione.

In primo luogo la Suprema Corte ha deciso che non è possibile chiedere il risarcimento danni causati da una buca stradale quando questa era ben segnalata e visibile. Quanto invece al tema della responsabilità civile a carico del soggetto danneggiato sussiste solo l’onere di provare la derivazione del danno, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Per ottenere il risarcimento, quindi, è sufficiente provare che senza la buca non ci sarebbe stata la lesione e non che la strada fosse in cattivo stato di manutenzione al momento dell’incidente. Come recita l’articolo 251 del Codice Civile, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere alla sicurezza e alla manutenzione della sede stradale.