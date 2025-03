Auto senza bollo e assicurazione a metà prezzo, la città in cui tutti stanno andando a vivere: la benzina la paghi 1,20€ | Si torna alla normalità

A cosa sareste disposti a rinunciare per trasferirvi in un’isola felice in cui l’auto vi costerebbe meno della metà? Il sogno può diventare realtà.

Si stava meglio quando si stava peggio. A chi, a furia di sentirsi ripetere questo ritornello dai nostri nonni, non è venuta la curiosità di teletrasportarsi nel passato?

In epoche in cui il costo della vita era proporzionato alle esigenze reali della popolazione e con uno stipendio medio era possibile vivere in maniera dignitosa. Vero che oggi, complice la tecnologia, non ci si accontenta come una volta, ma è innegabile quanto, ad esempio, sia complicata la quotidianità dell’automobilista-medio.

Mille scadenze da rispettare, tra bollo, tagliando e revisione, RCA e il costo alle stelle della benzina. Per fortuna, però, qualche isola felice esiste ancora e neppure troppo lontano.

Chi non si trasferirebbe potendo in una location in cui un pieno non costi una fortuna e le spese di gestione di un’automobile con la quale andare al lavoro e in vacanza non siano più… esose della vacanza stessa? Quel paradiso oggi esiste, ma sfortunatamente non è per tutti.

Vita sostenibile e costi auto dimezzati: il nuovo Paradiso non è lontano da noi

È bene precisare che di paradiso si tratta sì, ma non fiscale. Perché in Albania le tasse si pagano eccome. Solo che ce ne sono meno e il loro importo è più “umano”. In altre parole la vita è a misura d’uomo e anche il livello di sicurezza è ragguardevole.

Da anni il paese balcanico rappresenta una meta ambita per quegli italiani che vogliono regalarsi una vecchiaia tranquilla. Il contrario, insomma, rispetto a quanto accadeva 30 anni fa, quando da Durazzo e Tirana si scappava dall’inferno.

Viaggio nel paese dove si vive come una volta: “Utenze da 100 euro”

In pochi tra coloro che hanno optato per il cambio di vita si sono pentiti. Merito anche del supporto ricevuto dall’Apia, l’associazione pensionati italiani in Albania, presieduta da Carmine Iampietro, ex meccanico che dopo quasi 50 anni di lavoro a Novara si è fatto trasportare dall’idea meravigliosa. In Albania non si paga tassa sull’assegno di pensione, vantaggio già non indifferente. Non l’unico.

“Qui ci si sente più sicuri, non c’è microcriminalità e inoltre c’è la certezza della pena e non ci sono sconti per chi commette un reato” ha raccontato Iampietro al ‘Corriere della Sera’. Anche fare investimenti può rivelarsi un affare. La spesa per un appartamento in zona residenziale non supera i 1.300 euro al metro quadrato, mentre gli affitti si aggirano sui 300 euro al mese e le utenze sui 100 euro. Vivere bene senza spendere cifre folli è ancora possibile. Anche senza teletrasportarsi…