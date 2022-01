Brundle: “Quello che ha fatto Wolff è inaccettabile”

MARTIN BRUNDLE RIACCENDE LE POLEMICHE RIGUARDANTI IL GP DI ABU DHABI DEFINENDO “INACCETTABILE” IL COMPORTAMENTO DI TOTO WOLFF

Sembrano non poter finire mai le discussioni sul controverso GP di Abu Dhabi della stagione appena conclusa. Questa volta a lanciare le proprie accuse è il commentatore di Sky Sports UK. Martin Brundle, nel corso dello show “Abu Dhabi, one month on“, ha dichiarato sul comportamento di Wolff: “E’ stato inaccettabile e lui lo sa”. La condotta dei team manager durante la passata stagione è stata più volte al centro delle polemiche. Lo stesso Wolff ammise qualche tempo fa che qualcosa andava fatto a riguardo. Contrariamente a quanto ci si possa aspettare, però, l’episodio incriminato non riguarda l’ultimo giro.

L’ACCADUTO E IL COMMENTO DI BRUNDLE

Il momento a cui si riferisce l’ex pilota è il ritiro di Antonio Giovinazzi. “Quando l’Alfa Romeo di Giovinazzi ha avuto un problema, Toto in radio si è rivolto direttamente a Masi dicendogli che non era necessario l’intervento della Safety Car, cercando di influenzare la decisione“. Spesso il tifo ‘calcistico’ viene usato come metro di paragone.

La Formula 1 e i suoi tifosi hanno sempre cercato di prendere le distanze da quel mondo. E il paragone con il mondo del football torna comodo anche a Brundle, quasi a sottolineare che il mondo delle corse sia sceso ancora più in basso. “Riuscite a immaginare un allenatore che corre sul campo per lamentarsi di una decisione arbitrale e dire all’arbitro cosa dovrà fare la prossima volta? Non è accettabile.”

Brundle negli scorsi giorni aveva già preso posizione sulla ‘situazione Masi’. Questa volta le accuse, però, sembrano riguardare una più generale condotta riprovevole dei team principal. L’accusato, Toto Wolff, è solo uno dei manager che mette in atto questo tipo di comportamenti, ma l’appello potrebbe essere rivolto a tutti i team. Verranno presi provvedimenti per la stagione 2022?

Articolo di Diodati Gabriele