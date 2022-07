Brundle a Verstappen: “Non fare come Schumacher e Senna”

Max Verstappen torna a casa dalla doppia trasferta: Silverstone e Zeltweg, senza vittorie ma tuttora leader della classifica iridata piloti

Max Verstappen è al comando della classifica iridata piloti, dopo quest’ultimo back-to-back, dove non è riuscito a vincere. In Austria, l’olandese non è riuscito a mantenere il ritmo delle Ferrari, apparse molto veloci e competitive. Martin Brundle, commentando questa fase del campionato, si chiede se Verstappen manterrà questo stile di guida pulito, quando la lotta diventerà più serrata.

All’inizio della stagione, trovandosi dietro a Charles Leclerc, il pilota della Red Bull non ha mai commesso pazzie. A Silverstone quando si è trovato a lottare con Mick Schumacher, ha mostrato una vera maturità al volante. Brundle spera che Max mantenga questo approccio, nel prosieguo del campionato.

I piloti della Ferrari, avrebbero potuto recuperare la posizione in pista, nei confronti di Max, che si è mostrato ancora una volta, corretto e professionale nella sua guida e difesa. Generalmente lo è, anche se ha giocato a limite quando si è difeso dagli attacchi di Mick Schumacher a Silverstone," ha commentato Brundle, nella sua rubrica dedicata al GP d'Austria su Sky Sports F1.